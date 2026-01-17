ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года
Для многих водителей надежность — это один важнейших критериев при выборе автомобиля. Поэтому важно знать, какие модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
В GoBankingRates назвали 10 самых надежных автомобилей, которые можно приобрести в 2026 году. По словам экспертов, эти модели — отличный выбор.
Лидеры рейтинга
Отмечается, что Toyota — среди самых надежных брендов на рынке. В частности, в недавнем исследовании Consumer Reports японский производитель занял первое место по надежности.
Более того, Toyota Camry занял первое место среди всех моделей бизнес-класса.
Toyota Prius оказалась самым надежным гибридным автомобилем в 2026 году. В издании добавили, что эта модель также предлагает очень низкий расход топлива (около 4 литров на 100 км).
ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года:
- Toyota Camry
- Toyota Prius
- Toyota Corolla
- Subaru Forester
- Subaru Impreza
- Lexus NX
- Lexus RX
- Honda HR-V
- Kia Sorento Hybrid
- Hyundai Elantra Hybrid
