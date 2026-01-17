ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Для многих водителей надежность — это один важнейших критериев при выборе автомобиля. Поэтому важно знать, какие модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В GoBankingRates назвали 10 самых надежных автомобилей, которые можно приобрести в 2026 году. По словам экспертов, эти модели — отличный выбор.

Лидеры рейтинга

Отмечается, что Toyota — среди самых надежных брендов на рынке. В частности, в недавнем исследовании Consumer Reports японский производитель занял первое место по надежности.

Более того, Toyota Camry занял первое место среди всех моделей бизнес-класса.

Toyota Prius оказалась самым надежным гибридным автомобилем в 2026 году. В издании добавили, что эта модель также предлагает очень низкий расход топлива (около 4 литров на 100 км).

ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года:

Toyota Camry Toyota Prius Toyota Corolla Subaru Forester Subaru Impreza Lexus NX Lexus RX Honda HR-V Kia Sorento Hybrid Hyundai Elantra Hybrid

УНІАН По материалам:

