Топ-10 самых надежных авто бизнес-класса в возрасте до 20 лет — Finance.ua

Топ-10 самых надежных авто бизнес-класса в возрасте до 20 лет Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Топ-10 самых надежных авто бизнес-класса в возрасте до 20 лет

Эксперты ресурса What Car? назвали самые надежные б/у автомобили бизнес-класса в возрасте от 6 до 20 лет. Большинство этих моделей доступны на украинском рынке.

10 самых надежных автомобилей бизнес-класса в возрасте до 20 лет:

10. Skoda Superb (дизель)

Рейтинг надежности: 86,9%

Годы выпуска: 2008 — 2015

9. Skoda Superb (дизель)

Рейтинг надежности: 87,7%

Годы выпуска: 2015 — наше время

8. Ford Mondeo

Рейтинг надежности: 88,2%

Годы выпуска: 2007 — 2014

7. Volvo С60/В60

Рейтинг надежности: 90,7%

Годы выпуска: 2010 — 2018

6. Jaguar Х-Type

Рейтинг надежности: 91,2%

Годы выпуска: 2001 — 2010

5. BMW 3 Series (дизель)

Рейтинг надежности: 91,4%

Годы выпуска: 2012 — 2019

4. Hyundai i40

Рейтинг надежности: 92,3%

Годы выпуска: 2012 — 2020

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3. BMW 3 Series (бензин)

Рейтинг надежности: 93,3%

Годы выпуска: 2012 — 2019

2. Тoyota Avensis

Рейтинг надежности: 95,6%

Годы выпуска: 2009 — 2015

1. Ford Mondeo

Рейтинг надежности: 98,3%

Годы выпуска: 2014 — 2022

Отметим, средняя цена подержанного легкового автомобиля на украинском рынке в феврале 2023 года составила $5000.

Справка Finance.ua:

Полиция «взялась» за пешеходов-нарушителей. Причем суды активно поддерживают полицию и принимают решение о законности таких штрафов в отношении пешеходов.

Как известно, согласно ч.1 ст.127 КУоАП переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения предусматривают наложение административного штрафа в размере 255 грн.

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