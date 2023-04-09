Топ-10 самых надежных авто бизнес-класса в возрасте до 20 лет — Finance.ua

Топ-10 самых надежных авто бизнес-класса в возрасте до 20 лет
Эксперты ресурса What Car? назвали самые надежные б/у автомобили бизнес-класса в возрасте от 6 до 20 лет. Большинство этих моделей доступны на украинском рынке.
10 самых надежных автомобилей бизнес-класса в возрасте до 20 лет:
10. Skoda Superb (дизель)
Рейтинг надежности: 86,9%
Годы выпуска: 2008 — 2015
9. Skoda Superb (дизель)
Рейтинг надежности: 87,7%
Годы выпуска: 2015 — наше время
8. Ford Mondeo
Рейтинг надежности: 88,2%
Годы выпуска: 2007 — 2014
7. Volvo С60/В60
Рейтинг надежности: 90,7%
Годы выпуска: 2010 — 2018
6. Jaguar Х-Type
Рейтинг надежности: 91,2%
Годы выпуска: 2001 — 2010
5. BMW 3 Series (дизель)
Рейтинг надежности: 91,4%
Годы выпуска: 2012 — 2019
4. Hyundai i40
Рейтинг надежности: 92,3%
Годы выпуска: 2012 — 2020
3. BMW 3 Series (бензин)
Рейтинг надежности: 93,3%
Годы выпуска: 2012 — 2019
2. Тoyota Avensis
Рейтинг надежности: 95,6%
Годы выпуска: 2009 — 2015
1. Ford Mondeo
Рейтинг надежности: 98,3%
Годы выпуска: 2014 — 2022
Отметим, средняя цена подержанного легкового автомобиля на украинском рынке в феврале 2023 года составила $5000.
Справка Finance.ua:
- Полиция «взялась» за пешеходов-нарушителей. Причем суды активно поддерживают полицию и принимают решение о законности таких штрафов в отношении пешеходов.
- Как известно, согласно ч.1 ст.127 КУоАП переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения предусматривают наложение административного штрафа в размере 255 грн.
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