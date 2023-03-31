Водителям начали выписывать штрафы в 40 000 грн: за что можно получить — Finance.ua

Водителям начали выписывать штрафы в 40 000 грн: за что можно получить
В Украине за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен штраф.
Максимальное денежное наказание за езду без водительского удостоверения в Украине составляет 40 800 гривен, а также водителю грозит лишение права управления на срок от 5 до 7 лет.
Управление автомобилем без прав соответствующей категории чревато целым рядом серьезных последствий. Среди наиболее значительных последствий для большинства водителей можно назвать огромные штрафы, а также потерять право управления транспортным средством. Для начала стоит разобраться в том, какие в Украине существуют штрафы за вождение без удостоверения водителя.
Как сообщает Автотема, это касается вождения машины без водительского удостоверения, отказ его предъявлять и проч. Украинцам придется выложить деньги за такие нарушения:
- 425 гривен за отказ предъявить водительское удостоверение при его наличии;
- 3400 грн за: вождение без водительского удостоверения; вождение с удостоверением не той категории (например, управление авто категории «С» с категорией «В»); вождение автомобиля не с той коробкой передач (авто с МКПП, но права выдали только для авто с АКПП).
- 40 800 гривен при повторном нарушении пункта 2 в течение одного календарного года.
Следует отметить, что своевременное обжалование в течение 10 дней определения первого нарушения останавливает его действие до окончательного решения дела в суде. В таком случае инспектор не имеет права вынести определение за повторное аналогичное нарушение.
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