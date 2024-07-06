ТОП-10 новых легковушек, которые покупали украинцы в июне — Finance.ua
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ТОП-10 новых легковушек, которые покупали украинцы в июне

Технологии&Авто
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Автомобиль
Автомобиль, freepik.com
Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В то же время, предыдущий лидер рынка — Toyota RAV-4 продемонстрировал второй результат.
А «бронзу» месяца неожиданно получил электромобиль Honda M-NV.

ТОП-10 новых легковушек июня:

  • Renault Duster — 447 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 424 ед.;
  • Honda M-NV — 140 ед.;
  • Toyota Camry — 138 ед.;
  • BMW X5 — 115 ед.;
  • Suzuki SX4 — 114 ед.;
  • Mitsubishi L200 — 113 ед.;
  • Mazda CX5 — 111 ед.;
  • KIA Sportage — 107 ед.;
  • BMW 3 — 104 ед.
Отмечается, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% июньского рынка новых легковых автомобилей.
Напомним, на европейском вторичном автомобильном рынке активно снижаются цены за последний год.
По мнению аналитиков, снижение цен на вторичном авторынке связано со следующими факторами:
  • экономические условия;
  • изменения в потребительских предпочтениях;
  • влияние новых технологий на автоиндустрию.
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По материалам:
Finance.ua
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