ТОП-10 новых легковушек, которые покупали украинцы в июне — Finance.ua

ТОП-10 новых легковушек, которые покупали украинцы в июне
Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В то же время, предыдущий лидер рынка — Toyota RAV-4 продемонстрировал второй результат.
А «бронзу» месяца неожиданно получил электромобиль Honda M-NV.
ТОП-10 новых легковушек июня:
- Renault Duster — 447 ед.;
- Toyota RAV-4 — 424 ед.;
- Honda M-NV — 140 ед.;
- Toyota Camry — 138 ед.;
- BMW X5 — 115 ед.;
- Suzuki SX4 — 114 ед.;
- Mitsubishi L200 — 113 ед.;
- Mazda CX5 — 111 ед.;
- KIA Sportage — 107 ед.;
- BMW 3 — 104 ед.
Отмечается, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% июньского рынка новых легковых автомобилей.
Напомним, на европейском вторичном автомобильном рынке активно снижаются цены за последний год.
По мнению аналитиков, снижение цен на вторичном авторынке связано со следующими факторами:
- экономические условия;
- изменения в потребительских предпочтениях;
- влияние новых технологий на автоиндустрию.
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