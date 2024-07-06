ТОП-10 новых легковушек, которые покупали украинцы в июне — Finance.ua

ТОП-10 новых легковушек, которые покупали украинцы в июне Сегодня 14:14 — Технологии&Авто

Автомобиль, freepik.com

Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В то же время, предыдущий лидер рынка — Toyota RAV-4 продемонстрировал второй результат.

А «бронзу» месяца неожиданно получил электромобиль Honda M-NV.

ТОП-10 новых легковушек июня:

Renault Duster — 447 ед.;

Toyota RAV-4 — 424 ед.;

Honda M-NV — 140 ед.;

Toyota Camry — 138 ед.;

BMW X5 — 115 ед.;

Suzuki SX4 — 114 ед.;

Mitsubishi L200 — 113 ед.;

Mazda CX5 — 111 ед.;

KIA Sportage — 107 ед.;

BMW 3 — 104 ед.

Отмечается, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 35% июньского рынка новых легковых автомобилей.

Напомним, на европейском вторичном автомобильном рынке активно снижаются цены за последний год.

По мнению аналитиков, снижение цен на вторичном авторынке связано со следующими факторами:

экономические условия;

изменения в потребительских предпочтениях;

влияние новых технологий на автоиндустрию.

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