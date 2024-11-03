ТОП-10 новых легковушек 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 новых легковушек 2024 года

Технологии&Авто
54
ТОП-10 новых легковушек 2024 года
ТОП-10 новых легковушек 2024 года, Фото: freepik
В течение трех кварталов этого года в Украине было зарегистрировано 53 тысячи новых легковых авто, что на 21% больше, чем за тот же период в 2023 году.
Об этом сообщили в «УкрАвтопроме».
Наиболее популярным автомобилем среди новых легковушек оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.

Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Впервые эта модель была представлена ​​в декабре 2009 года под дочерней маркой Dacia. Позже были представлены версии под брендом Renault.
Вторую и третью позиции также занимают кроссоверы, а именно модели Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку лидеров среднеразмерный чешский SUV Škoda Kodiaq.

ТОП-10 новых легковых автомобилей в этом году:

  • Renault Duster — 5060 единиц;
  • Toyota RAV4 — 3402;
  • Mazda CX-5 — 1459;
  • Volkswagen ID.4 — 1410;
  • Kia Sportage — 1315;
  • Hyundai Tucson — 1078;
  • Toyota Camry — 1069;
  • Škoda Octavia — 998;
  • Volkswagen Touareg — 966;
  • Škoda Kodiaq — 961
Напомним, за девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.