ТОП-10 новых легковушек 2024 года — Finance.ua

ТОП-10 новых легковушек 2024 года Сегодня 21:13 — Технологии&Авто

ТОП-10 новых легковушек 2024 года, Фото: freepik

В течение трех кварталов этого года в Украине было зарегистрировано 53 тысячи новых легковых авто, что на 21% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Об этом сообщили в «УкрАвтопроме».

Наиболее популярным автомобилем среди новых легковушек оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.

Впервые эта модель была представлена ​​в декабре 2009 года под дочерней маркой Dacia. Позже были представлены версии под брендом Renault.

Вторую и третью позиции также занимают кроссоверы, а именно модели Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку лидеров среднеразмерный чешский SUV Škoda Kodiaq.

ТОП-10 новых легковых автомобилей в этом году:

Renault Duster — 5060 единиц;

Toyota RAV4 — 3402;

Mazda CX-5 — 1459;

Volkswagen ID.4 — 1410;

Kia Sportage — 1315;

Hyundai Tucson — 1078;

Toyota Camry — 1069;

Škoda Octavia — 998;

Volkswagen Touareg — 966;

Škoda Kodiaq — 961

Напомним, за девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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