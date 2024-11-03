ТОП-10 новых легковушек 2024 года — Finance.ua

ТОП-10 новых легковушек 2024 года
В течение трех кварталов этого года в Украине было зарегистрировано 53 тысячи новых легковых авто, что на 21% больше, чем за тот же период в 2023 году.
Об этом сообщили в «УкрАвтопроме».
Наиболее популярным автомобилем среди новых легковушек оказался компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster.
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Впервые эта модель была представлена в декабре 2009 года под дочерней маркой Dacia. Позже были представлены версии под брендом Renault.
Вторую и третью позиции также занимают кроссоверы, а именно модели Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку лидеров среднеразмерный чешский SUV Škoda Kodiaq.
ТОП-10 новых легковых автомобилей в этом году:
- Renault Duster — 5060 единиц;
- Toyota RAV4 — 3402;
- Mazda CX-5 — 1459;
- Volkswagen ID.4 — 1410;
- Kia Sportage — 1315;
- Hyundai Tucson — 1078;
- Toyota Camry — 1069;
- Škoda Octavia — 998;
- Volkswagen Touareg — 966;
- Škoda Kodiaq — 961
Напомним, за девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, ввезенных из-за границы. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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