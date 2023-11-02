ТОП-10 моделей самых надежных пикапов за последние 20 лет (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 моделей самых надежных пикапов за последние 20 лет (инфографика) Сегодня 19:00 — Фондовый рынок

Несмотря на то, что пикапы заметно уступают по популярности кроссоверам, они являются важной частью автомобильного рынка.

Эксперты портала HotCars назвали самые надежные среднеразмерные пикапы, выпущенные за последние два десятилетия.

Первое место занял Honda Ridgeline 2014 года выпуска, надежность которого эксперты JD Power оценивают в 89 баллов из 100 возможных. При своевременном техническом обслуживании он может прослужить своему владельцу очень долго. Средний объем ежегодных затрат на ТО составляет около 525 долларов.

На втором месте Ram Dakota 2010 модельного года. Надежность этого американского пикапа оценивается в 87 из 100 баллов. Кроме того, Ram Dakota является одним из самых популярных пикапов на рынке, а стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 614 долларов в год.

Замыкает топ-3 Ford Ranger образца 2011 года с рейтингом надежности 86 баллов из 100. Он отличается крепким кузовом, надежным мотором, а стоимость содержания составляет 614 долларов ежегодно.

Справка Finance.ua:

Пикапы на украинском авторынке имеют долю меньшую, чем электромобили, однако и для них находится немало задач, которые по силам только им: открытый кузов позволяет перевозить определенные грузы, которые не поместить в обычную легковушку, например — колесо для большой сельхозтехники, несколько бочек с дизтопливом или генератор для сварки, которые могут понадобиться на стройке, на поле фермерам или на каком-либо производстве. Или другие подобные грузы, которые еще и нужно доставить не по асфальту, а по дороге, по которой обычно движутся разве что тракторы.

Что касается количества купленных пикапов с пробегом, то ежеквартально оно остается почти постоянным, по крайней мере, в текущем году. В третьем трехмесячнике, который сейчас рассматриваем, их купили 862 шт., во втором — 852 шт., и в первом — 826 шт.

Проработав открытые данные ГСЦ МВД о регистрационных действиях с транспортными средствами, эксперты auto. ria определили, какие пикапы с пробегом чаще всего покупают украинские автомобилисты, и составили список из десяти самых популярных моделей.



MMR По материалам:

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