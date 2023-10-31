Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото) — Finance.ua
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Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

Технології&Авто
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Пікапи на українському авторинку мають частку меншу, ніж електромобілі, проте й для них знаходиться чимало завдань, які під силу тільки їм: відкритий кузов дозволяє перевозити певні вантажі, які не помістити у звичайного легковика, наприклад — колесо для великої сільгосптехніки, кілька бочок з дизпальним чи генератор для зварювання, які можуть знадобитися на будові, на полі фермерам чи на якомусь виробництві. Або ж інші подібні вантажі, які ще й треба доставити не по асфальту, а дорогою, по якій зазвичай рухаються хіба трактори.

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Щодо кількості куплених пікапів з пробігом, то щокварталу вона залишається майже сталою, принаймні у поточному році. У третьому тримісячнику, який зараз розглядаємо, їх купили 862 шт., у другому — 852 шт., і в першому — 826 шт.
Опрацювавши відкриті дані ГСЦ МВС про реєстраційні дії з транспортними засобами, експерти auto.ria визначили, які пікапи з пробігом найчастіше купують українські автомобілісти, і склали список з десяти найпопулярніших моделей.

1. Mitsubishi L 200

Середня ціна таких — $13 300
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

2. Toyota Hilux

Середня ціна таких — $35 500
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

3. Volkswagen Amarok

Середня ціна таких — $17 500
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

4. Ford F-150

Середня ціна таких — $42 000
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

5. Nissan Navara

Середня ціна таких — $10 500
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

6. Dodge Ram 1500

Середня ціна таких — $33 700
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

7. Ford Ranger

Середня ціна таких — $33 800
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

8. Toyota Tundra

Середня ціна таких — $30 200
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

9. Chevrolet Colorado

Середня ціна таких — $26 900
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)

10. Toyota Tacoma

Середня ціна таких — $27 500
Які пікапи з пробігом найпопулярніші в Україні: ТОП-10 марок (фото)
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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