ТОП-10 моделей дизельных авто, которые выбирали украинцы в мае — Finance.ua

ТОП-10 моделей дизельных авто, которые выбирали украинцы в мае Сегодня 10:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 моделей дизельных авто, которые выбирали украинцы в мае, Фото: freepik

В мае украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Из них: 1,3 тысячи единиц новых (+8%) и 4,5 тысячи единиц подержанных, ввезенных из-за границы (-19%).

На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster — 306 ед.;

Mitsubishi L200 — 152 ед.;

Volkswagen Touareg — 98 ед.;

BMW X5 — 69 ед.;

BMW X3 — 65 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 433 ед.;

Volkswagen Passat — 316 ед.;

Skoda Octavia — 316 ед.;

Nissan Qashqai — 219 ед.;

Volkswagen Golf — 168 ед.

Напомним, в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 55% против 73% в прошлом году.

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