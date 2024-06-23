ТОП-10 моделей дизельных авто, которые выбирали украинцы в мае — Finance.ua

ТОП-10 моделей дизельных авто, которые выбирали украинцы в мае
В мае украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Из них: 1,3 тысячи единиц новых (+8%) и 4,5 тысячи единиц подержанных, ввезенных из-за границы (-19%).
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На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster — 306 ед.;
- Mitsubishi L200 — 152 ед.;
- Volkswagen Touareg — 98 ед.;
- BMW X5 — 69 ед.;
- BMW X3 — 65 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane — 433 ед.;
- Volkswagen Passat — 316 ед.;
- Skoda Octavia — 316 ед.;
- Nissan Qashqai — 219 ед.;
- Volkswagen Golf — 168 ед.
Напомним, в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 58% больше, чем в прошлом. Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 55% против 73% в прошлом году.
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