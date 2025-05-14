ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Лучшие компактные автомобили с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали модели стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Kia Ceed

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Kia Ceed третьего поколения — недорогой хетчбэк с богатым оснащением и экономичными двигателями. К тому же эта модель дешевая в содержании.

Плюсы:

  • богатая оснастка;
  • продуманный салон;
  • большой багажник.

Минусы:

  • есть более практичные аналоги;
  • невыразительная управляемость.

9 место — Hyundai i30

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Собрат Kia Ceed несколько дешевле и у него лучше настройки шасси. Хетчбэк Hyundai i30 довольно просторный, богато оснащен и имеет комфортабельную подвеску. Модель считается надежной.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • большой багажник.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • неинтересная управляемость.

8 место — Honda Civic

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Honda Civic предыдущего поколения привлекает управляемостью, экономичными двигателями и большим багажником. Однако мультимедийная система авто уже устарела.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • большой багажник;
  • богатая оснастка в плане безопасности.

Минусы:

  • устаревшая мультимедиа;
  • тесный задний ряд;
  • слабая шумоизоляция.

7 место — BMW 1 Series

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
BMW 1 Series второго поколения — уникальный заднеприводный хетчбэк С-класса с образцовой управляемостью. Он не столь просторен, как конкуренты, зато комплектовался мощными двигателями.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • неплохая динамика;
  • надежность.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • высокая цена.

6 место — Ford Focus

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Ford Focus четвертого поколения не столь интересен в управляемости, как BMW 1 Series, однако среди переднеприводных хетчбэков С-класса с ним мало кто может сравниться. К тому же он достаточно экономичен.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • экономичные турбомоторы.

Минусы:

  • не самое лучшее качество отделки;
  • жесткая езда.

5 место — Volkswagen Golf VII

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Volkswagen Golf — стандарт в С-классе. У него качественный салон, комфортная подвеска и неплохая управляемость. В линейке есть экономичные бензиновые и дизельные версии.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • завышенная цена;
  • не самый просторный внутри.

4 место — Skoda Scala

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Skoda Scala — одна из самых дешевых моделей С-класса. У него просторный салон и большой багажник и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

  • хорошо настроенная подвеска;
  • просторный салон и багажник.

Минусы:

  • качество отделки не самое лучшее;
  • слабая шумоизоляция.
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3 место — Audi A3

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf с более качественным салоном. Хетчбэк отличается неплохо настроенным шасси и имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей.

Плюсы:

  • тяговитые двигатели;
  • качественный салон.

Минусы:

  • тесноватый задний ряд;
  • небогатая комплектация.

2 место — SEAT Leon

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
SEAT Leon третьего поколения — еще одна модель на платформе VW Golf, делающая ставку на управляемость. К тому же, хетчбэк довольно недорогой, хотя внутренняя отделка у него не такая качественная, как у собратьев.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • богатая оснастка;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • жесткая езда;
  • не лучшая шумоизоляция.
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1 место — Skoda Octavia

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Skoda Octavia A7 — одна из самых практичных моделей С-класса. Лифтбэк имеет просторный салон и очень большой багажник. Модель недорогая, богато оснащена и имеет широкую линейку двигателей.

Плюсы:

  • просторный салон и багажник;
  • невысокая цена;
  • богатая оснастка.

Минусы:

  • слишком простая базовая версия.
По материалам:
Фокус
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