ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото) — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)
Лучшие компактные автомобили с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали модели стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).
10 место — Kia Ceed
Kia Ceed третьего поколения — недорогой хетчбэк с богатым оснащением и экономичными двигателями. К тому же эта модель дешевая в содержании.
Плюсы:
- богатая оснастка;
- продуманный салон;
- большой багажник.
Минусы:
- есть более практичные аналоги;
- невыразительная управляемость.
9 место — Hyundai i30
Собрат Kia Ceed несколько дешевле и у него лучше настройки шасси. Хетчбэк Hyundai i30 довольно просторный, богато оснащен и имеет комфортабельную подвеску. Модель считается надежной.
Плюсы:
- невысокая цена;
- большой багажник.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- неинтересная управляемость.
8 место — Honda Civic
Honda Civic предыдущего поколения привлекает управляемостью, экономичными двигателями и большим багажником. Однако мультимедийная система авто уже устарела.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- большой багажник;
- богатая оснастка в плане безопасности.
Минусы:
- устаревшая мультимедиа;
- тесный задний ряд;
- слабая шумоизоляция.
7 место — BMW 1 Series
BMW 1 Series второго поколения — уникальный заднеприводный хетчбэк С-класса с образцовой управляемостью. Он не столь просторен, как конкуренты, зато комплектовался мощными двигателями.
Плюсы:
- отличная управляемость;
- неплохая динамика;
- надежность.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- высокая цена.
6 место — Ford Focus
Ford Focus четвертого поколения не столь интересен в управляемости, как BMW 1 Series, однако среди переднеприводных хетчбэков С-класса с ним мало кто может сравниться. К тому же он достаточно экономичен.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- экономичные турбомоторы.
Минусы:
- не самое лучшее качество отделки;
- жесткая езда.
5 место — Volkswagen Golf VII
Volkswagen Golf — стандарт в С-классе. У него качественный салон, комфортная подвеска и неплохая управляемость. В линейке есть экономичные бензиновые и дизельные версии.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- завышенная цена;
- не самый просторный внутри.
4 место — Skoda Scala
Skoda Scala — одна из самых дешевых моделей С-класса. У него просторный салон и большой багажник и неплохо настроенное шасси.
Плюсы:
- хорошо настроенная подвеска;
- просторный салон и багажник.
Минусы:
- качество отделки не самое лучшее;
- слабая шумоизоляция.
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3 место — Audi A3
Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf с более качественным салоном. Хетчбэк отличается неплохо настроенным шасси и имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей.
Плюсы:
- тяговитые двигатели;
- качественный салон.
Минусы:
- тесноватый задний ряд;
- небогатая комплектация.
2 место — SEAT Leon
SEAT Leon третьего поколения — еще одна модель на платформе VW Golf, делающая ставку на управляемость. К тому же, хетчбэк довольно недорогой, хотя внутренняя отделка у него не такая качественная, как у собратьев.
Плюсы:
- отличная управляемость;
- богатая оснастка;
- невысокая цена.
Минусы:
- жесткая езда;
- не лучшая шумоизоляция.
1 место — Skoda Octavia
Skoda Octavia A7 — одна из самых практичных моделей С-класса. Лифтбэк имеет просторный салон и очень большой багажник. Модель недорогая, богато оснащена и имеет широкую линейку двигателей.
Плюсы:
- просторный салон и багажник;
- невысокая цена;
- богатая оснастка.
Минусы:
- слишком простая базовая версия.
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