ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото) — Finance.ua

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото) Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших компактных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 тыс. (фото)

Лучшие компактные автомобили с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали модели стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Kia Ceed

Kia Ceed третьего поколения — недорогой хетчбэк с богатым оснащением и экономичными двигателями. К тому же эта модель дешевая в содержании.

Плюсы:

богатая оснастка;

продуманный салон;

большой багажник.

Минусы:

есть более практичные аналоги;

невыразительная управляемость.

9 место — Hyundai i30

Собрат Kia Ceed несколько дешевле и у него лучше настройки шасси. Хетчбэк Hyundai i30 довольно просторный, богато оснащен и имеет комфортабельную подвеску. Модель считается надежной.

Плюсы:

невысокая цена;

большой багажник.

Минусы:

тесный задний ряд;

неинтересная управляемость.

8 место — Honda Civic

Honda Civic предыдущего поколения привлекает управляемостью, экономичными двигателями и большим багажником. Однако мультимедийная система авто уже устарела.

Плюсы:

хорошая управляемость;

большой багажник;

богатая оснастка в плане безопасности.

Минусы:

устаревшая мультимедиа;

тесный задний ряд;

слабая шумоизоляция.

7 место — BMW 1 Series

BMW 1 Series второго поколения — уникальный заднеприводный хетчбэк С-класса с образцовой управляемостью. Он не столь просторен, как конкуренты, зато комплектовался мощными двигателями.

Плюсы:

отличная управляемость;

неплохая динамика;

надежность.

Минусы:

тесный задний ряд;

высокая цена.

6 место — Ford Focus

Ford Focus четвертого поколения не столь интересен в управляемости, как BMW 1 Series, однако среди переднеприводных хетчбэков С-класса с ним мало кто может сравниться. К тому же он достаточно экономичен.

Плюсы:

хорошая управляемость;

экономичные турбомоторы.

Минусы:

не самое лучшее качество отделки;

жесткая езда.

5 место — Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf — стандарт в С-классе. У него качественный салон, комфортная подвеска и неплохая управляемость. В линейке есть экономичные бензиновые и дизельные версии.

Плюсы:

качественный интерьер;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

завышенная цена;

не самый просторный внутри.

4 место — Skoda Scala

Skoda Scala — одна из самых дешевых моделей С-класса. У него просторный салон и большой багажник и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

хорошо настроенная подвеска;

просторный салон и багажник.

Минусы:

качество отделки не самое лучшее;

слабая шумоизоляция.

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3 место — Audi A3

Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf с более качественным салоном. Хетчбэк отличается неплохо настроенным шасси и имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей.

Плюсы:

тяговитые двигатели;

качественный салон.

Минусы:

тесноватый задний ряд;

небогатая комплектация.

2 место — SEAT Leon

SEAT Leon третьего поколения — еще одна модель на платформе VW Golf, делающая ставку на управляемость. К тому же, хетчбэк довольно недорогой, хотя внутренняя отделка у него не такая качественная, как у собратьев.

Плюсы:

отличная управляемость;

богатая оснастка;

невысокая цена.

Минусы:

жесткая езда;

не лучшая шумоизоляция.

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1 место — Skoda Octavia

Skoda Octavia A7 — одна из самых практичных моделей С-класса. Лифтбэк имеет просторный салон и очень большой багажник. Модель недорогая, богато оснащена и имеет широкую линейку двигателей.

Плюсы:

просторный салон и багажник;

невысокая цена;

богатая оснастка.

Минусы:

слишком простая базовая версия.

Фокус По материалам:

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