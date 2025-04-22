Skoda проверила буксировочные способности нового электрокроссовера (фото) — Finance.ua
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Skoda проверила буксировочные способности нового электрокроссовера (фото)

Фондовый рынок
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Skoda проверила буксировочные способности нового электрокроссовера (фото)
Skoda проверила буксировочные способности нового электрокроссовера (фото)
На дорожных тестах фотошпионы заметили новый полноразмерный кроссовер Skoda, буксировавший за собой огромный прицеп. Вероятно, это электрический Space, основанный на концепции Vision 7S.
Прототипы электрокроссовера попадали в объективы шпионов и раньше, но с прицепом их увидели впервые. Вероятно, компания тестировала буксировочную способность новинки, построенной на платформе MEB, являющейся электрической альтернативой топливному Kodiaq. Результаты этих тестов обычно не известны. Но, по данным инсайдеров, остальные испытания показывают, что запас хода других электромобилей на этой платформе при буксировке составляет менее 225 км.
Следует отметить, что электромобили в некотором смысле — отличные буксировочные транспортные средства. У них много крутящего момента на низких оборотах, плавная подача мощности, а рекуперация предотвращает перегрузку тормозов. Однако эту картину портит большой вес авто на электротяге, потому и буксировочная способность обычно у них ниже, чем у аналогов с ДВС.
Напомним, что семиместный кроссовер Kodiaq, чьей электрической альтернативой является новинка Skoda, может буксировать за собой прицеп весом до 2500 кг. В то же время буксировочная способность Enyaq всего 1200 кг, а Buzz — 1600 кг. Ожидается, что новый кроссовер Skoda сможет тащить за собой до 1800 кг. Инсайдеры заявляют, что этого может оказаться достаточно для большинства покупателей.
По материалам:
autocentre.ua
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