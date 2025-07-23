ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика)

Технологии&Авто
40
ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика)
ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика)
Лучшие электрические внедорожники делают гораздо больше, чем просто обещают низкие эксплуатационные расходы. Они также должны быть практичными, иметь достаточно места для вашей семьи и всего, а также салон, который обеспечит комфорт всем во время длительных поездок.
Этот сегмент переполнен разными автомобилями от производителей со всего мира.
Об этом пишет What Car?
Эксперты издания назвали 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.
Команда экспертов-тестировщиков потратила сотни часов на управление каждым электрическим внедорожником на рынке, оценивая их в течение тысяч миль, как подряд сравнивая с ключевыми конкурентами на дорогах общего пользования, так и на нашем частном тестовом полигоне.
ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика)
Раньше What Car? определили 10 самых надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти автомобили очень редко выходят из строя. MINI Electric (Cooper SE), выпускавшийся с 2020 по 2024 год, признали самым надежным электромобилем с пробегом. Эксперты отметили, что у этой модели есть и другие достоинства. Подробно — здесь.

Собираетесь в путешествие мечты? Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems