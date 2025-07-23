ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года по мнению экспертов (инфографика)

Лучшие электрические внедорожники делают гораздо больше, чем просто обещают низкие эксплуатационные расходы. Они также должны быть практичными, иметь достаточно места для вашей семьи и всего, а также салон, который обеспечит комфорт всем во время длительных поездок.

Этот сегмент переполнен разными автомобилями от производителей со всего мира.

Эксперты издания назвали 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.

Команда экспертов-тестировщиков потратила сотни часов на управление каждым электрическим внедорожником на рынке, оценивая их в течение тысяч миль, как подряд сравнивая с ключевыми конкурентами на дорогах общего пользования, так и на нашем частном тестовом полигоне.

Раньше What Car? определили 10 самых надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, все эти автомобили очень редко выходят из строя. MINI Electric (Cooper SE), выпускавшийся с 2020 по 2024 год, признали самым надежным электромобилем с пробегом. Эксперты отметили, что у этой модели есть и другие достоинства. Подробно — здесь.

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