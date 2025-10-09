ТОП-10 бенефитов, которые сейчас предлагают украинские компании
Если раньше бонусы от работодателей ассоциировались в основном с бесплатным кофе/печеньем в офисе и корпоративами, то сейчас компании изменили подход к «плюшкам» для работников.
Новое исследование Benefits Research 2025, проведенное Branding Community, Karpatia Benefits и People First Club по опросу 126 компаний из разных индустрий, выявило актуальные бенефиты, сообщает Happy Monday.
Сколько денег выделяют на бенефиты
Как показали результаты опроса, в 2025 году средний бюджет компаний на бенефиты составляет 65 тыс. гривен на одного работника.
При этом максимальная сумма инвестиций в человека, который удалось зафиксировать, — 395 тыс. грн ($9600).
Рейтинг самых популярных бенефитов
Самые популярные корпоративные бенефиты остаются классическими: оплачиваемый отпуск, больничные, обучающие программы, медицинская страховка и реферальные бонусы.
В то же время, компании все чаще предлагают новые форматы поддержки работников. Среди них:
- компенсация детского сада,
- бюджеты на генераторы или Starlink,
- микрогранты на личные инициативы,
- military leave (отпуск для работников-военнослужащих),
- программы поддержки ветеранов.
Также набирает популярность среди бенефитов подписка на инструменты искусственного интеллекта — такую опцию уже предлагает почти половина опрошенных работодателей.
Как отмечают исследователи, в компаниях все чаще встречается модель «кафетерия» что касается бенефитов. Она предполагает, что сотрудники могут самостоятельно формировать пакет бенефитов в пределах выделенного бюджета. Пока такой формат внедрили только 18% компаний. Однако 10% планируется расширить и автоматизировать процесс в 2026 году.
Другие инсайты из исследования
Большинство компаний предлагает добровольную медицинскую страховку, причем часто ее полностью покрывают. А страхование жизни доступно менее чем у 20% работодателей.
Активно растет популярность программ поддержки ментального здоровья: консультации с психологами и доступ к специализированным платформам появляются во многих компаниях. Однако пользуются этими бенефитами всего 5−15% работников.
Обучение остается приоритетом — 83% компаний инвестируют в курсы, конференции и языковые программы для своих сотрудников.
Что касается военных вопросов, только 34% работодателей открыто коммуницируют политику бронирования от мобилизации, а 38% уже внедрили программы поддержки военных и ветеранов.
