ТОП-10 бенефитов, которые сейчас предлагают украинские компании Сегодня 09:00 — Личные финансы

ТОП-10 бенефитов, которые сейчас предлагают украинские компании

Если раньше бонусы от работодателей ассоциировались в основном с бесплатным кофе/печеньем в офисе и корпоративами, то сейчас компании изменили подход к «плюшкам» для работников.

Новое исследование Benefits Research 2025, проведенное Branding Community, Karpatia Benefits и People First Club по опросу 126 компаний из разных индустрий, выявило актуальные бенефиты, сообщает Happy Monday.

Сколько денег выделяют на бенефиты

Как показали результаты опроса, в 2025 году средний бюджет компаний на бенефиты составляет 65 тыс. гривен на одного работника.

При этом максимальная сумма инвестиций в человека, который удалось зафиксировать, — 395 тыс. грн ($9600).

Рейтинг самых популярных бенефитов

Самые популярные корпоративные бенефиты остаются классическими: оплачиваемый отпуск, больничные, обучающие программы, медицинская страховка и реферальные бонусы.

В то же время, компании все чаще предлагают новые форматы поддержки работников. Среди них:

компенсация детского сада,

бюджеты на генераторы или Starlink,

микрогранты на личные инициативы,

military leave (отпуск для работников-военнослужащих),

программы поддержки ветеранов.

Также набирает популярность среди бенефитов подписка на инструменты искусственного интеллекта — такую ​​опцию уже предлагает почти половина опрошенных работодателей.

Как отмечают исследователи, в компаниях все чаще встречается модель «кафетерия» что касается бенефитов. Она предполагает, что сотрудники могут самостоятельно формировать пакет бенефитов в пределах выделенного бюджета. Пока такой формат внедрили только 18% компаний. Однако 10% планируется расширить и автоматизировать процесс в 2026 году.

Другие инсайты из исследования

Большинство компаний предлагает добровольную медицинскую страховку, причем часто ее полностью покрывают. А страхование жизни доступно менее чем у 20% работодателей.

Активно растет популярность программ поддержки ментального здоровья: консультации с психологами и доступ к специализированным платформам появляются во многих компаниях. Однако пользуются этими бенефитами всего 5−15% работников.

Обучение остается приоритетом — 83% компаний инвестируют в курсы, конференции и языковые программы для своих сотрудников.

Что касается военных вопросов, только 34% работодателей открыто коммуницируют политику бронирования от мобилизации, а 38% уже внедрили программы поддержки военных и ветеранов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.