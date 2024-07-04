ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине — Finance.ua

ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине
Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили. В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.
По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время, по отношению к предыдущему месяцу, этот показатель уменьшился почти на 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.
Какие авто выбирают:
- Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%;
- дизельные — 22%;
- электромобили — 18%;
- авто с ГБО — 6%;
- гибриды — 5%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей луны
- Volkswagen Golf — 989 авто
- Renault Megane — 691 ед.
- Skoda Octavia — 598 ед.
- Volkswagen Tiguan — 541
- Volkswagen Passat — 500
- Nissan Rogue — 470
- Audi Q5 — 442
- Tesla Model 3 — 419
- Nissan Leaf — 410
- Tesla Model Y — 367
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 113,3тыс. б/у легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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