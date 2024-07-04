ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине — Finance.ua

ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине Сегодня 20:05 — Технологии&Авто

ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине

Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили. В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром

По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время, по отношению к предыдущему месяцу, этот показатель уменьшился почти на 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.

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Какие авто выбирают:

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%;

дизельные — 22%;



электромобили — 18%;



авто с ГБО — 6%;



гибриды — 5%.



Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей луны

Volkswagen Golf — 989 авто Renault Megane — 691 ед.

Skoda Octavia — 598 ед.

Volkswagen Tiguan — 541

Volkswagen Passat — 500

Nissan Rogue — 470

Audi Q5 — 442

Tesla Model 3 — 419

Nissan Leaf — 410

Tesla Model Y — 367



Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 113,3тыс. б/у легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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