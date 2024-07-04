ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине — Finance.ua
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ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине

Технологии&Авто
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ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине
ТОП-10 автомобилей с пробегом: названы самые популярные модели в Украине
Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили. В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.
По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время, по отношению к предыдущему месяцу, этот показатель уменьшился почти на 4%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.
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Какие авто выбирают:
  • Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%;
  • дизельные — 22%;
  • электромобили — 18%;
  • авто с ГБО — 6%;
  • гибриды — 5%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей луны

  1. Volkswagen Golf — 989 авто
  2. Renault Megane — 691 ед.
  3. Skoda Octavia — 598 ед.
  4. Volkswagen Tiguan — 541
  5. Volkswagen Passat — 500
  6. Nissan Rogue — 470
  7. Audi Q5 — 442
  8. Tesla Model 3 — 419
  9. Nissan Leaf — 410
  10. Tesla Model Y — 367
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 113,3тыс. б/у легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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