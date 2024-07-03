В Европе упали цены на подержанные автомобили — что ждет авторынок Украины Сегодня 21:35 — Технологии&Авто

В Европе упали цены на подержанные автомобили — что ждет авторынок Украины

На европейском вторичном автомобильном рынке активно снижаются цены за последний год. Такую динамику, вызывающую интерес у покупателей и продавцов, эксперты объясняют рядом факторов.

Об этом говорится в сообщении Института исследований авторынка

По мнению аналитиков, снижение цен на вторичном авторынке связано со следующими факторами:

экономические условия;

изменения в потребительских предпочтениях;

влияние новых технологий на автоиндустрию

В частности, в июне этого года было зафиксировано незначительное повышение стоимости подержанных автомобилей согласно индексу цен Auto1 Group. Показатель за месяц повысился с 137,9 до 138,2, прирост — 0,2%. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2023 цены ниже на 9,2% (показатель упал со 152,2 до 138,2). За 2024 год индекс опустился на 2,7% (со 142,0 до 138,2).

По словам экспертов, несмотря на всеобщее снижение цен, они на 16,6% выше, чем были в коронавирусную пандемию COVID-19. Так, в июне 2019 года индекс равнялся 118,7.

Как отметил старший вице-президент по продажам и операциям Auto1 Group Мориц Люк, такая динамика полностью соответствует ожиданиям дилеров-партнеров. По его наблюдениям, цены на дизельные автомобили в первой половине года демонстрируют стабильность.

Украинский авторынок б/у авто

Что касается украинского авторынка б/у авто, то тоже наблюдается снижение стоимости транспорта, особенно на внутреннем. Однако цены на импортируемый из Европы транспорт остаются стабильными из-за «входящей стоимости», объясняют эксперты.

Индекс цен Auto1 Group основывается на анализе более 3,6 млн сделок купли-продажи б/у авто в странах Европы.

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