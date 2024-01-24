ТОП-10 авто для начинающих водителей — Finance.ua

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ТОП-10 авто для начинающих водителей

Технологии&Авто
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ТОП-10 авто для начинающих водителей
ТОП-10 авто для начинающих водителей
Автомобиль для водителя, только получившего водительское удостоверение и не имеющего опыта, должен иметь особые характеристики. Это безопасность, простота в управлении и низкая стоимость.
Чтобы максимально облегчить поиск, эксперты собрали лучшие автомобили для начинающих водителей. Об этом пишет издание Autoexpress.

Топ-10 лучших первых автомобилей для новичков

Чтобы создать рейтинг самых лучших авто для водителей без опыта, эксперты определили некоторые критерии. Это стоимость, простота в управлении, опции, уровень безопасности и размеры машины.
В первую тройку вошли такие модели как Skoda Fabia, Kia Picanto и Hyundai i10.
  • Надежная и экономичная Skoda Fabia поражает комфортом и простором салона для своего класса. Это идеальный выбор для новичков.
  • Компактный и стильный Kia Picanto выгодно отличается своей маневровностью в городской среде и эффективностью потребления топлива.
  • Hyundai i10 имеет просторный салон и современные технологии. Это делает модель идеальным выбором для тех, кто ищет удобный и доступный автомобиль.
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Четвертое место занял Toyota Aygo X. Это яркая и элегантная машина. Здесь есть камера заднего вида для легкой парковки, различные системы помощи водителю. А 3,7-метровая длина позволяет протиснуться в любые щели на парковке.
На пятом месте эксперты разместили компактный, но практичный автомобиль Fiat Panda. В нем отличная обзорность, а еще он потребляет очень мало горючего.
Шестое место получил удобный и инновационный Volkswagen up!, уже на протяжении 4 последних лет побеждающий в рейтинге лучших городских авто. Он оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем, который не тратит много топлива.
На седьмом месте расположился стильный и элегантный автомобиль Volkswagen Polo. Он комфортный и надежный.
Dacia Sandero удивляет своей низкой стоимостью. За малые деньги покупатель получает просторный салон, экономный двигатель и удовольствие от вождения. Этот автомобиль расположился на 8 месте.

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Предпоследнюю строчку рейтинга отдали культовому Fiat 500. Теперь его выпускают с электроустановкой. Если вы не хотите покупать электрокар, можете обратить внимание также на его предшественника — с бензиновым двигателем.
На последней позиции расположился небольшой электрокар Citroen Ami. Юридически он значится как квадроцикл, поэтому для его вождения даже не нужно водительское удостоверение. Им также может руководить подросток с 16 лет, обладающий действительными правами категории А.
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