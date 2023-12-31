Какие элитные автомобили приобрели украинцы в 2023 году и сколько они стоят — Finance.ua

Какие элитные автомобили приобрели украинцы в 2023 году и сколько они стоят Сегодня 05:16 — Личные финансы

Несмотря на войну, в Украине становится все больше владельцев самых роскошных, дорогих и эксклюзивных автомобилей.

Состоятельные украинцы покупали как новые или редкие, так и раритетные автомобили. Ценники на такие машины зашкаливали. Издание ТопЖир составило традиционный ежегодный рейтинг самых дорогих автомобилей, появившихся в Украине в течение 2023-го.

Эксперты приняли во внимание наиболее эксклюзивные машины, выпущенные в мире по несколько десятков или даже единиц.

Morgan Aero SuperSports

Впервые этот автомобиль зафиксирован в столице в феврале 2023 года. Тираж ограничен — всего 200 машин. Выпуск сделан по случаю 100-летия британской марки Morgan. Нынешняя стоимость раритета — 127 тысяч фунтов стерлингов, то есть 146 500 евро или 6 миллионов гривен.

Dodge Viper

Также замечен в феврале 2023 г. Относится к третьему поколению, с 2017 года масл-кар не производится. Общий тираж 2427 таких купе. Примерная цена в США — 250 000 долларов.

Ferrari SF90 Stradale

Завезен в Одессу в конце февраля 2023 года. Это третья подобная модель в Украине. Первая ввезена в 2021 году, а вторая — за несколько дней до вторжения рф в Украину в 2022 году. Стоимость — почти один миллион долларов.

Lamborghini Urus Mansory

Этот кроссовер с тюнингом от Mansory был впервые замечен столице в в апреле. Для Украины не редкая модель, особенно в Киеве, Одессе и Днепре. Может стоить больше полумиллиона евро, все зависит от тюнинга, мощности, ускорения.

Ferrari Roma

Две модели появились уже в период войны, одна попала под нулевую растаможку. Цена — свыше 200 тысяч евро. За 600 дней войны украинцы купили 12 спорткаров Ferrari.

Lamborghini Huracán Tecnica

Этот эксклюзив замечен на киевских автодорогах нынешним летом. Цена — около 300 тысяч долларов.

Porsche Carrera GT

Это один из самых дорогих автомобилей в Украине и один из самых редких Порше. Общий тираж — 1270 экземпляров, «большинство из которых оказались в коллекциях миллионеров, шейхов и, конечно, украинских депутатов». Меньше чем за $1,5 миллиона не найти.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Редкая коллекционная модель. Сделано всего 99 экземпляров! Уникальный «Гелендваген» стоил в 2017—2018 годах 460 тысяч евро, сейчас дешевле 1 миллиона евро не найти.

Brabus SL800 Roadster

SL800 Roadster впервые был замечен в Украине осенью. Вероятно, единственный в стране. Стоимость авто — около $400 000.

Brabus E V12 «one of ten»

Появился совсем недавно. Тираж всего 10 единиц. Под № 1 в Украине, заводской порядковый номер — № 01/10. Начальная стоимость — €600 000.

Rolls-Royce Spectre

Во второй половине 2023 года на таможенную территорию Украину ввезли первый электромобиль Rolls-Royce Spectre. Стоимость — полмиллиона долларов и выше.

Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition

Суперкары Mercedes SLR McLaren Crown Edition изготовили для королевской семьи Бахрейна в количестве 10 единиц. Пробег составляет всего 41 км. Это купе приобрели на аукционе Bonhams за $460 тысяч.

Porsche 911 GT3 RS

Самая экстремальная версия в современной линейке модели. Она является самой близкой к гоночным Porsche 911. Стоимость GT3 RS нового поколения стартует от 11 219 820 гривен.

Фото: topgir.com.ua

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