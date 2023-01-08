Топ-10 авиакомпаний, которые чаще всего отменяли рейсы в 2022 году — Finance.ua

Топ-10 авиакомпаний, которые чаще всего отменяли рейсы в 2022 году Сегодня 04:29 — Мир

Топ-10 авиакомпаний, которые чаще всего отменяли рейсы в 2022 году

Европейские авиакомпании летом 2022 года массово отменяли рейсы из-за забастовок и нехватки персонала. У самых «непунктуальных» перевозчиков не состоялось 2% полетов.

Какие авиакомпании оказались в лидерах по количеству отмен рассказали в schengenvisainfo.com

Новое исследование европейских авиакомпаний, которые этим летом отменяли рейсы в последнюю минуту, провела компания Mabrian Technologies, которая занимается анализом данных для туризма.

У первой десятки европейских авиакомпаний, наиболее пострадавших от отмен в период с 17 июля 2022 года по 30 августа 2022 года, зафиксировано почти 9000 отмененных рейсов. Это 2% всех полетов.

«Lufthansa — одна из компаний, наиболее пострадавших от ограничений персонала и забастовок, возглавляет список авиакомпаний с наибольшим количеством отмен (2521) регулярных рейсов, которые были отменены в последнюю минуту в Европе», — говорится в отчете.

Полный список выглядит следующим образом:

Lufthansa Airlines — 3,69%, 2521 отмененный рейс; Scandinavian Airlines (SAS) — 3,4%, 812 отмененных рейсов; KLM Royal Dutch Airlines — 2,64%, 628 отмененных рейсов; Немецкая Eurowings — 2,47%, 835 отмененных рейсов; Tap Air Portugal — 2,01%, 379 отмененных рейсов; British Airways — 1,79%, 755 отмененных рейсов; Венгерская Wizz Air — 1,61%, 591 отмененный рейс; Великобритания Easy Jet — 1,34%, 1482 отмененных рейса; Air France — 1,23%, 561 отмененный рейс; Испанская Vueling — 0,84%, 417 отмененных рейсов.

Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпании и аэропорты сократили свой персонал в 2020 году, это стало для них настоящей проблемой после того, как авиасообщение начало возрождаться после массовой вакцинации в мире.

Остальным сотрудникам было трудно справиться с большим потоком путешественников этим летом, они часто устраивали забастовки, из-за чего ежедневно отменялись десятки рейсов.

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