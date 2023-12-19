TomTom объединила усилия с Microsoft, чтобы создать разговорного ИИ-ассистента для авто — Finance.ua

TomTom объединила усилия с Microsoft, чтобы создать разговорного ИИ-ассистента для авто Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

TomTom объединила усилия с Microsoft, чтобы создать разговорного ИИ-ассистента для авто

Компания TomTom в партнерстве с технологическим гигантом Microsoft создала разговорного автомобильного ассистента на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет Mezha со ссылкой на Reuters

Помощник позволит пользователям «естественно общаться со своими автомобилями» и обеспечит голосовое взаимодействие с информационно-развлекательными системами, поиском местонахождение и системами управления.

Для создания голосового ассистента TomTom использовал разные сервисы Microsoft. Среди них — Azure OpenAI, позволяющий компаниям и разработчикам использовать большие языковые модели OpenAI.

ИИ-ассистент может быть интегрирован в различные автомобильные информационно развлекательные системы, а также встроен в платформу Digital Cockpit.

В октябре финансовый директор TomTom Тако Титулайер заявлял, что компания видит новые возможности в генеративном ИИ и «инвестирует время, деньги и людей» в эту технологию.

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