Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн — Finance.ua
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Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн

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Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн
Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн
В ГНС на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ деятельности хозяйствующих субъектов, которые проводят расчетные операции при продаже товаров, в том числе ценной техники «Apple», по соблюдению ими порядка проведения расчетов.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
Так, подразделениями налогового аудита ГНС ​​по результатам проведенных в 2024 году более 1,3 тыс. проверок по вопросам порядка проведения расчетов установлены многочисленные нарушения порядка проведения расчетов в местах розничной продажи дорогостоящей техники, по результатам которых территориальными органами ГНС доначислены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму более 400 млн гривен.
В августе текущего года территориальными подразделениями налогового аудита ГНС ​​продолжена активизация мероприятий налогового контроля и проведено 278 фактических проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе техники «Apple», по результатам которых к нарушителям ожидается доначисление штрафных (финансовых) санкций на общую сумму более 66 млн гривен.
В ходе проверок установлены многочисленные нарушения порядка проведения расчетов, в частности, непроведение расчетов через фискальные регистраторы, реализация товара, не учтенного в установленном законодательством порядке по месту его продажи (сотрудникам ГНС не предоставляются подтверждающие документы о происхождении товаров).

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С целью установления реальных показателей выручек при проверках сотрудниками налоговой осуществлялся хронометраж по ведению хозяйственной деятельности налогоплательщиков, по результатам которого выручки росли в десять и более раз.
Кроме того, в ходе фактических проверок установлено 159 случаев использования труда лиц без надлежащего оформления трудовых отношений.
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ГНС еще раз призывает субъектов хозяйствования осуществлять деятельность в сфере торговли, в том числе дорогостоящей техникой и электроникой, в правовом поле, выходить из «тени» путем применения фискальных регистраторов расчетных операций, использования оформленного наемного труда лиц, реализации дорогостоящего товара, который учтен в установленном законодательством порядке, и иметь подтверждающие документы относительно его происхождения.
Работа ГНС ​​по выявлению субъектов хозяйствования, осуществляющих нелегальную торговлю продукцией Apple, в том числе, которые не фиксируют расчетные операции и не обеспечивают прозрачность операций путем регистрации всех продаж товаров через фискальные регистраторы, будет продолжаться в дальнейшем.
По материалам:
Finance.ua
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