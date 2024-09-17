Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн — Finance.ua

Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн Сегодня 13:35

Только в августе продавцов техники Apple оштрафовали на 66 млн

В ГНС на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ деятельности хозяйствующих субъектов, которые проводят расчетные операции при продаже товаров, в том числе ценной техники «Apple», по соблюдению ими порядка проведения расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Так, подразделениями налогового аудита ГНС ​​по результатам проведенных в 2024 году более 1,3 тыс. проверок по вопросам порядка проведения расчетов установлены многочисленные нарушения порядка проведения расчетов в местах розничной продажи дорогостоящей техники, по результатам которых территориальными органами ГНС доначислены штрафные (финансовые) санкции на общую сумму более 400 млн гривен.

В августе текущего года территориальными подразделениями налогового аудита ГНС ​​продолжена активизация мероприятий налогового контроля и проведено 278 фактических проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники, в том числе техники «Apple», по результатам которых к нарушителям ожидается доначисление штрафных (финансовых) санкций на общую сумму более 66 млн гривен.

В ходе проверок установлены многочисленные нарушения порядка проведения расчетов, в частности, непроведение расчетов через фискальные регистраторы, реализация товара, не учтенного в установленном законодательством порядке по месту его продажи (сотрудникам ГНС не предоставляются подтверждающие документы о происхождении товаров).

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С целью установления реальных показателей выручек при проверках сотрудниками налоговой осуществлялся хронометраж по ведению хозяйственной деятельности налогоплательщиков, по результатам которого выручки росли в десять и более раз.

Кроме того, в ходе фактических проверок установлено 159 случаев использования труда лиц без надлежащего оформления трудовых отношений.

ГНС еще раз призывает субъектов хозяйствования осуществлять деятельность в сфере торговли, в том числе дорогостоящей техникой и электроникой, в правовом поле, выходить из «тени» путем применения фискальных регистраторов расчетных операций, использования оформленного наемного труда лиц, реализации дорогостоящего товара, который учтен в установленном законодательством порядке, и иметь подтверждающие документы относительно его происхождения.

Работа ГНС ​​по выявлению субъектов хозяйствования, осуществляющих нелегальную торговлю продукцией Apple, в том числе, которые не фиксируют расчетные операции и не обеспечивают прозрачность операций путем регистрации всех продаж товаров через фискальные регистраторы, будет продолжаться в дальнейшем.

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