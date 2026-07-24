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Типографии и издательства могут получить до 30 миллионов гривен компенсации после российских атак

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Последствия российского удара по типографии © Віктор Круглов / Facebook
Последствия российского удара по типографии © Віктор Круглов / Facebook
Украинские типографии и издательства, подвергшиеся разрушениям в результате российских обстрелов, могут получить государственные гранты до 16 млн грн на восстановление оборудования и до 30 млн грн страхового возмещения за поврежденное или потерянное имущество.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная.

Какие убытки понесла издательская отрасль

По словам Бережной, только в июле в результате российских атак было уничтожено более 1,5 млн экземпляров книг.
Значительные разрушения получили типография «Конви Плюс», издательства «Книголав» и Mison Publishing.
В типографии «Конви Плюс» полностью уничтожено около 5 тыс. кв. м производственных и складских помещений, еще более 2 тыс. кв. м получили значительные повреждения. Также уничтожено и повреждено печатное оборудование.
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В результате пожара сгорели более 600 тыс. готовых книг и учебников разных украинских издательств, а также около 350 тыс. экземпляров, которые находились в производстве. Предварительная сумма ущерба готовой продукции, сырья и изданий в производстве составляет около 110 млн грн.
В составе издательства «Книголав» уничтожено около 200 тыс. книг. Предварительный ущерб оценивается примерно в 20 млн грн.
Издательство Mison Publishing, основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офисное помещение и специализированное оборудование.

Какую поддержку предлагает государство

В ходе совещания с участием Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Украинской издательской ассоциации и представителей отрасли были определены доступные механизмы государственной поддержки. Типографии могут получить:
  • гранты до 16 млн грн на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии;
  • до 30 млн грн компенсации за поврежденное имущество в рамках программы страхования военных рисков.
Кроме того, идет работа над расширением программы «єКнига», запуском субсидий для магазинов с компенсацией расходов на аренду помещений, а также обновлением программы пополнения фондов публичных библиотек.
Минэкономики уже консультируют пострадавшие типографии и издательства по поводу возможностей получения государственной поддержки.
По материалам:
Finance.ua
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