Типографии и издательства могут получить до 30 миллионов гривен компенсации после российских атак Сегодня 21:46

Последствия российского удара по типографии © Віктор Круглов / Facebook

Украинские типографии и издательства, подвергшиеся разрушениям в результате российских обстрелов, могут получить государственные гранты до 16 млн грн на восстановление оборудования и до 30 млн грн страхового возмещения за поврежденное или потерянное имущество.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная.

Какие убытки понесла издательская отрасль

По словам Бережной, только в июле в результате российских атак было уничтожено более 1,5 млн экземпляров книг.

Значительные разрушения получили типография «Конви Плюс», издательства «Книголав» и Mison Publishing.

В типографии «Конви Плюс» полностью уничтожено около 5 тыс. кв. м производственных и складских помещений, еще более 2 тыс. кв. м получили значительные повреждения. Также уничтожено и повреждено печатное оборудование.

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В результате пожара сгорели более 600 тыс. готовых книг и учебников разных украинских издательств, а также около 350 тыс. экземпляров, которые находились в производстве. Предварительная сумма ущерба готовой продукции, сырья и изданий в производстве составляет около 110 млн грн.

В составе издательства «Книголав» уничтожено около 200 тыс. книг. Предварительный ущерб оценивается примерно в 20 млн грн.

Издательство Mison Publishing, основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офисное помещение и специализированное оборудование.

Какую поддержку предлагает государство

В ходе совещания с участием Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Украинской издательской ассоциации и представителей отрасли были определены доступные механизмы государственной поддержки. Типографии могут получить:

гранты до 16 млн грн на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии;

до 30 млн грн компенсации за поврежденное имущество в рамках программы страхования военных рисков.

Кроме того, идет работа над расширением программы «єКнига», запуском субсидий для магазинов с компенсацией расходов на аренду помещений, а также обновлением программы пополнения фондов публичных библиотек.

Минэкономики уже консультируют пострадавшие типографии и издательства по поводу возможностей получения государственной поддержки.

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