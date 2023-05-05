TikTok запускает монетизацию для премиум-авторов контента — Finance.ua
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TikTok запускает монетизацию для премиум-авторов контента

Личные финансы
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TikTok запускает монетизацию для премиум-авторов контента
TikTok запускает монетизацию для премиум-авторов контента
Компания TikTok запускает продукт Pulse Premiere, который позволит размещать рекламу рядом с контентом, созданным крупными авторами. При этом последние будут получать половину дохода. Об этом пишет Reuters.
Pulse Premiere будет распространяться только на избранные аккаунты с большой аудиторией. С 4 мая первыми к нему подключаются аккаунты медиакомпаний BuzzFeed и NBCUniversal, спортивных организаций UFC и WWE и другие.
Продукт является расширением программы Pulse от TikTok, позволяющей размещать рекламу после 4% самых популярных видео на платформе.
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Как отмечает Reuters, TikTok сделал этот шаг в то время, когда бренды сокращают расходы на рекламу, ведь страдают от ограниченных потребительских расходов.
Кроме того, китайское приложение сталкивается с растущим давлением в Вашингтоне — там раздаются призывы по поводу запрета платформы из-за обеспокоенности тем, что данные американских пользователей могут попасть в руки правительства КНР.
По материалам:
Діло
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