Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться TikTok — Finance.ua
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Еврокомиссия запретила сотрудникам пользоваться TikTok

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Европейская комиссия временно запретила сотрудникам использовать TikTok из-за проблем с безопасностью, связанных с практикой сбора данных в этой социальной сети.
Об этом пишет Bloomberg.
Сотрудникам было предписано удалить приложение с короткими видеороликами с мобильных телефонов и корпоративных устройств, включая личные устройства, подтвердил в четверг представитель Еврокомиссии.
Западные правительства, включая США и Великобританию, все больше обеспокоены потенциальной угрозой TikTok для национальной безопасности в свете беспокойства вокруг его китайской материнской компании ByteDance Ltd. Приостановка ЕС следует за решением Конгресса США в конце прошлого года ограничить доступ TikTok к устройствам федерального правительства.
«Эта мера направлена на защиту Комиссии от угроз кибербезопасности и действий, которые могут быть использованы для кибератак на корпоративную среду Комиссии», — говорится в заявлении исполнительного органа ЕС.
Сотрудникам было предоставлено время до 15 марта, чтобы избавиться от него, говорится в электронном письме Комиссии, с которым ознакомилось Bloomberg.
Представитель Комиссии сообщил, что она также проинформировала другие институты ЕС о приостановлении работы и что это решение не было результатом давления со стороны США.
По материалам:
Економічна Правда
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