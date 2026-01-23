TikTok заключил сделку на $14 млрд, чтобы избежать запрета в США
TikTok заключил сделку в 14 млрд долларов о создании отдельной дочерней компании в США. Это решение должно снять угрозу запрета платформы на американском рынке из-за опасений национальной безопасности.
Об этом сообщает Politico.
Кто получит контроль над TikTok в США
Среди ключевых инвесторов — частная инвестиционная компания Silver Lake, компания из сферы искусственного интеллекта MGX из Абу-Даби и технологический гигант Oracle. Также среди инвесторов — Dell Family Office.
Каждая из них будет владеть 15% в новом американском совместном предприятии. Материнская компания ByteDance сохранит почти 20% доли.
Американская версия TikTok будет работать как отдельная структура с советом директоров из семи человек. Руководителем совместного предприятия станет Адам Прессер, ранее отвечавший в TikTok за операции, доверие и безопасность.
Почему сделка стала критической
Еще в апреле 2024 года Конгресс США принял закон, требовавший продать TikTok американскому владельцу до 19 января 2025 года или запретить приложение. Закон объясняли рисками государственной слежки и влияния Китая на контент.
Дональд Трамп несколько раз откладывал запуск запрета, а в сентябре подписал исполнительный указ, фактически давший «зеленый свет» соглашению.
Алгоритм под контролем США
Ключевым вопросом переговоров стал алгоритм TikTok. По словам вице-президента Джея Ди Венса, контроль над ним получат американские владельцы:
«Американская компания будет иметь контроль над тем, как алгоритм передает контент пользователям, и это было очень важной частью этого процесса».
Алгоритм будет работать в облачной инфраструктуре Oracle в США и будет обновляться на основе данных американских пользователей.
Реакция Трампа и позиция Китая
Трамп публично приветствовал сделку, заявив в Truth Social.
«Я так рад, что помог в спасении TikTok! Теперь он будет принадлежать группе Великих американских патриотов и инвесторов», — отметил он.
Китай официально отреагировал сдержанно, заявив, что «уважает пожелания предприятий» и поддерживает решения, соответствующие китайскому законодательству.
В то же время критики соглашения в США продолжают сомневаться, действительно ли оно полностью устраняет риски влияния Пекина на платформу.
