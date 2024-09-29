TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса — Finance.ua

TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса 29.09.2024, 02:09 — Технологии&Авто

TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса

TikTok Music перестанет работать 28 ноября, а данные клиентов будут удалены.

Об этом говорится на сайте музыкального подразделения.

Пользователей призвали перенести плейлисты не позднее 28 октября.

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Таким образом, TikTok Inc. завершает свой многолетний эксперимент по созданию конкурента Spotify Technology и Apple.

«С сожалением сообщаем, что TikTok Music закроется 28 ноября 2024 года», — говорится в заявлении на официальном сайте.

После этой даты доступ к TikTok Music, включая вход, подписки и другие функции, больше не будет доступен.

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Перенос плейлистов будет доступен до 28 октября, запросить возврат средств можно будет до 28 ноября.

Информация об учетной записи TikTok Music и персональных данных будут автоматически удалены после закрытия сервиса.

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