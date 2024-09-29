TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса — Finance.ua
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TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса

Технологии&Авто
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TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса
TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса
TikTok Music перестанет работать 28 ноября, а данные клиентов будут удалены.
Об этом говорится на сайте музыкального подразделения.
Пользователей призвали перенести плейлисты не позднее 28 октября.
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Таким образом, TikTok Inc. завершает свой многолетний эксперимент по созданию конкурента Spotify Technology и Apple.
«С сожалением сообщаем, что TikTok Music закроется 28 ноября 2024 года», — говорится в заявлении на официальном сайте.
После этой даты доступ к TikTok Music, включая вход, подписки и другие функции, больше не будет доступен.
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Перенос плейлистов будет доступен до 28 октября, запросить возврат средств можно будет до 28 ноября.
Информация об учетной записи TikTok Music и персональных данных будут автоматически удалены после закрытия сервиса.
По материалам:
Forbes.ua
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