TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса — Finance.ua

TikTok прекращает работу своего музыкального стримингового бизнеса
TikTok Music перестанет работать 28 ноября, а данные клиентов будут удалены.
Об этом говорится на сайте музыкального подразделения.
Пользователей призвали перенести плейлисты не позднее 28 октября.
Таким образом, TikTok Inc. завершает свой многолетний эксперимент по созданию конкурента Spotify Technology и Apple.
«С сожалением сообщаем, что TikTok Music закроется 28 ноября 2024 года», — говорится в заявлении на официальном сайте.
После этой даты доступ к TikTok Music, включая вход, подписки и другие функции, больше не будет доступен.
Перенос плейлистов будет доступен до 28 октября, запросить возврат средств можно будет до 28 ноября.
Информация об учетной записи TikTok Music и персональных данных будут автоматически удалены после закрытия сервиса.
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