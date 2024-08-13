Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию — Finance.ua

Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию
Теперь в TikTok можно создавать групповые чаты до 32 участников.
Об этом сообщает TechCrunch.
TikTok объявил о запуске новой функции — групповых чатов до 32 участников. Она доступна для пользователей старше 15 лет. Подростки от 16 до 17 лет будут иметь дополнительные меры безопасности: они могут присоединяться к группам только по приглашению общих друзей и имеют право утверждать новых участников.
Как это работает:
- Нажмите кнопку «Чат».
- Выберите пункт «Дополнительные параметры».
- Выберите друзей, которых вы хотите добавить в группу.
- Щелкните «Начать групповой чат».
- Чтобы присоединиться к существующему групповому чату, необходимо кликнуть по приглашению и выбрать «Присоединиться к группе».
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