Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию — Finance.ua

Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию

Теперь в TikTok можно создавать групповые чаты до 32 участников.

Об этом сообщает TechCrunch

TikTok объявил о запуске новой функции — групповых чатов до 32 участников. Она доступна для пользователей старше 15 лет. Подростки от 16 до 17 лет будут иметь дополнительные меры безопасности: они могут присоединяться к группам только по приглашению общих друзей и имеют право утверждать новых участников.

Как это работает:

Нажмите кнопку «Чат». Выберите пункт «Дополнительные параметры». Выберите друзей, которых вы хотите добавить в группу. Щелкните «Начать групповой чат». Чтобы присоединиться к существующему групповому чату, необходимо кликнуть по приглашению и выбрать «Присоединиться к группе».

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