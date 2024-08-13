Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию

Технологии&Авто
23
Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию
Будет конкурировать с WhatsApp и Apple Messages: TikTok запустил новую функцию
Теперь в TikTok можно создавать групповые чаты до 32 участников.
Об этом сообщает TechCrunch.
TikTok объявил о запуске новой функции — групповых чатов до 32 участников. Она доступна для пользователей старше 15 лет. Подростки от 16 до 17 лет будут иметь дополнительные меры безопасности: они могут присоединяться к группам только по приглашению общих друзей и имеют право утверждать новых участников.
Как это работает:
  1. Нажмите кнопку «Чат».
  2. Выберите пункт «Дополнительные параметры».
  3. Выберите друзей, которых вы хотите добавить в группу.
  4. Щелкните «Начать групповой чат».
  5. Чтобы присоединиться к существующему групповому чату, необходимо кликнуть по приглашению и выбрать «Присоединиться к группе».
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.