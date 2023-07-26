TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories — Finance.ua

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TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories

Технологии&Авто
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TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories
TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories
Пользователи TikTok могут создавать не только короткие видео и серии фотографий, но и текстовые публикации. Как сообщает The Verge, это обновление выходит на фоне растущей конкуренции на фоне микроблогов, куда кроме Twitter уже присоединилась Meta со своим приложением Threads.
TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories
Текстовые публикации в TikTok визуально выглядят похожими на Instagram Stories: пользователи могут добавлять цвет фона, менять вид текста и добавлять музыку и наклейки к публикации.
Сообщения имеют ограничения в 1000 символов. Другие пользователи также могут взаимодействовать с публикацией так же, как они взаимодействуют с видео: делать собственные сшивания, создавать дуэты и добавлять комментарии.

Почему это любопытно?

Тот факт, что компания, ответственная за рекордно быструю популяризацию короткоформатных видео, добавляет новый формат взаимодействия — это уже интересно. Однако главное здесь время, когда TikTok решил уделить свое внимание текстовым постам.
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Такие платформы, как Threads, Bluesky, Mastodon и многие другие, пытаются позиционировать себя как жизнеспособную замену Twitter — или, по крайней мере, что-то такое, что сделает традиционный формат Twitter снова веселым.
И Twitter, который теряет собственную айдентику, пользователей и регулярно вводит новые странные правила, открывает для платформ-конкурентов окно возможностей, чтобы отвоевать часть рынка. И может быть именно TikTok, а не Threads (у которого уже падают все главные показатели популярности) сможет этим воспользоваться.
По материалам:
Ain.Ua
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