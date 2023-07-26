TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories — Finance.ua

TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories 26.07.2023, 01:21 — Технологии&Авто

TikTok добавил текстовые публикации, похожие на Instagram Stories

Пользователи TikTok могут создавать не только короткие видео и серии фотографий, но и текстовые публикации. Как сообщает The Verge, это обновление выходит на фоне растущей конкуренции на фоне микроблогов, куда кроме Twitter уже присоединилась Meta со своим приложением Threads.

Текстовые публикации в TikTok визуально выглядят похожими на Instagram Stories: пользователи могут добавлять цвет фона, менять вид текста и добавлять музыку и наклейки к публикации.

Сообщения имеют ограничения в 1000 символов. Другие пользователи также могут взаимодействовать с публикацией так же, как они взаимодействуют с видео: делать собственные сшивания, создавать дуэты и добавлять комментарии.

Почему это любопытно?

Тот факт, что компания, ответственная за рекордно быструю популяризацию короткоформатных видео, добавляет новый формат взаимодействия — это уже интересно. Однако главное здесь время, когда TikTok решил уделить свое внимание текстовым постам.

Такие платформы, как Threads, Bluesky, Mastodon и многие другие, пытаются позиционировать себя как жизнеспособную замену Twitter — или, по крайней мере, что-то такое, что сделает традиционный формат Twitter снова веселым.

И Twitter, который теряет собственную айдентику, пользователей и регулярно вводит новые странные правила, открывает для платформ-конкурентов окно возможностей, чтобы отвоевать часть рынка. И может быть именно TikTok, а не Threads (у которого уже падают все главные показатели популярности) сможет этим воспользоваться.

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