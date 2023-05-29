TikTok тестирует своего чат-бота Тако, который будет отличаться от ChatGPT — Finance.ua
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TikTok тестирует своего чат-бота Тако, который будет отличаться от ChatGPT

Технологии&Авто
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TikTok тестирует своего чат-бота Тако, который будет отличаться от ChatGPT
TikTok тестирует своего чат-бота Тако, который будет отличаться от ChatGPT
TikTok тестирует чат-бота с искусственным интеллектом под названием Tako. Если компания выпустит его на рынок, он может радикально изменить поиск и навигацию в приложении.
Об этом пишет The Verge.
Журналист Watchful Technologies Даниэль Бучук показал первые скриншоты чата. На них можно увидеть новый элемент интерфейса — круглый аватар Tako над аватаром автора видео. Выглядит он больше похожим на привидение, чем на тако. Если на него нажать, открывается чат-экран, где бот может ответить на широкий спектр вопросов. Не известно, какую модель искусственного интеллекта использует TikTok для работы.

Что известно

Tako будет показывать предложенные подсказки, чтобы помочь пользователю начать разговор с ботом. По словам обозревателя, «если я смотрю видео о еде и спрашиваю рецепт, я получу соответствующие видео в TikTok, или если я спрашиваю о хороших художественных выставках в Париже, он покажет видео вместе со списком подсказок в ответе». Подсказка, предложенная Тако на одном из скриншотов, звучит так: «Какое значение имеет коронация короля Чарльза ІІІ?»
TikTok тестирует своего чат-бота Тако, который будет отличаться от ChatGPT
Представитель TikTok Захари Кизер назвал чат-бота «ограниченным экспериментом» и сообщил изданию The Verge, что в настоящее время он недоступен для пользователей в Северной Америке и Европе. В твите компания сообщила, что тест проходит только на Филиппинах.
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«Мы находимся на ранних стадиях изучения инструментов чата с ограниченным тестированием Tako среди выбранных пользователей на Филиппинах. Tako — это инструмент на основе искусственного интеллекта, который помогает искать и находить в TikTok. Tako работает на базе стороннего чат-ассистента и призван облегчить поиск развлекательного и вдохновляющего контента в TikTok, пока мы не планируем выходить за рамки этих ранних тестов, но будем рады услышать ваши отзывы», — говорится в сообщении компании.
TikTok уже подал заявку на регистрацию торговой марки «программного обеспечения для чат-ботов» под названием Tako, что свидетельствует о том, что компания все же готовится к более широкому выпуску.

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По материалам:
Телеканал 24
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