Министр юстиции допускает помощников нотариусов в виде роботов на основе ИИ — Finance.ua

Министр юстиции допускает помощников нотариусов в виде роботов на основе ИИ Сегодня 17:49 — Технологии&Авто

Министр юстиции допускает помощников нотариусов в виде роботов на основе ИИ

Работы на основе искусственного интеллекта (ИИ) имеют перспективы уже в ближайшее время стать помощниками нотариусов, считает министр юстиции Денис Малюська.

«Не может (робот быть нотариусом), но помощником — легко», — написал он в Facebook.

По его словам, недавно чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT разработчика OpenAI успешно сдал унифицированный адвокатский экзамен в США.

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В свою очередь в Минюсте решили протестовать, как ChatGPT справится с нотариальным экзаменом, сообщил Малюська.

«На теоретической части, там, где 100 вопросов, правильных ответов у ChatGPT оказалось 40. В ситуативных задачах из 25 он ответил на 13 и в практических задачах из 30 также 13 ответов. Барьер не преодолел, но в принципе отвечал неплохо» , — отметил министр.

Он предположил, что лучший результат работы в США связан с наличием там значительно большего количества литературы по адвокатской практике и большим количеством изменений в нормативной базе в Украине по нотариусам после 2021 года, которым датированы последние данные, которые использует ChatGPT.

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