The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира — Finance.ua
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The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира

Мир
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The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира
The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира
Иностранное издание The Economist ежегодно публикует рейтинг The Global Liveability Index 2022. В нем говорится о наиболее и наименее комфортных городах мира для жизни.
Нынешний топ самых комфортных городов мира возглавила Вена. Первую строчку город занимает уже в третий раз за последние пять лет.
«Город предлагает много возможностей для культуры и развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность», — говорится в статье.

Критерии для составления рейтинга

Рейтинг составляется на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий:
  • устойчивость
  • здравоохранение
  • культура и окружающая среда
  • образование
  • инфраструктура
Также второй год подряд учитываются показатели, связанные с COVID-19.

ТОП-10 самых комфортных городов для жизни:

  1. Вена (Австрия)
  2. Копенгаген (Дания)
  3. Цюрих (Швейцария)
  4. Калгари и Ванкувер (Канада)
  5. Женева (Швейцария)
  6. Франкфурт (Германия)
  7. Торонто (Канада)
  8. Амстердам (Нидерланды)
  9. Осака (Япония)
  10. Мельбурн (Австралия)
Наименее комфортными для жизни признаны: Тегеран (Иран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).
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В исследовании отмечается, что ослабление COVID-ограничений положительно сказалось на рейтинге западноевропейских городов, таких как Франкфурт, Лондон и Париж.
На фоне геополитической напряженности показатели стабильности потеряли Будапешт и Варшава. Также российские москва и санкт-петербург значительно опустились в рейтинге.
Отметим, что в результате войны в Украине Киев вообще не попал в рейтинг самых комфортных городов мира. Издание было вынуждено отказаться от опроса, когда начались боевые действия.
Пребывание за границей без знания английского языка — чрезвычайно сложное, и даже переводчик в смартфоне здесь не всегда поможет. Итак, если нужно быстро, но качественно изучить иностранный, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского языка Speak Up. Курсы подходят для любых жизненных и бизнес ситуаций, а изучение языка возможно как онлайн, так и оффлайн.

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По материалам:
Телеканал 24
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