The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира — Finance.ua

The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира Сегодня 18:10 — Мир

The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира

Иностранное издание The Economist ежегодно публикует рейтинг The Global Liveability Index 2022. В нем говорится о наиболее и наименее комфортных городах мира для жизни.

Нынешний топ самых комфортных городов мира возглавила Вена. Первую строчку город занимает уже в третий раз за последние пять лет.

«Город предлагает много возможностей для культуры и развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность», — говорится в статье.

Критерии для составления рейтинга

Рейтинг составляется на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий:

устойчивость

здравоохранение

культура и окружающая среда

образование

инфраструктура

Также второй год подряд учитываются показатели, связанные с COVID-19.

ТОП-10 самых комфортных городов для жизни:

Вена (Австрия) Копенгаген (Дания) Цюрих (Швейцария) Калгари и Ванкувер (Канада) Женева (Швейцария) Франкфурт (Германия) Торонто (Канада) Амстердам (Нидерланды) Осака (Япония) Мельбурн (Австралия)

Наименее комфортными для жизни признаны: Тегеран (Иран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).

В исследовании отмечается, что ослабление COVID-ограничений положительно сказалось на рейтинге западноевропейских городов, таких как Франкфурт, Лондон и Париж.

На фоне геополитической напряженности показатели стабильности потеряли Будапешт и Варшава. Также российские москва и санкт-петербург значительно опустились в рейтинге.

Отметим, что в результате войны в Украине Киев вообще не попал в рейтинг самых комфортных городов мира. Издание было вынуждено отказаться от опроса, когда начались боевые действия.

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Телеканал 24 По материалам:

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