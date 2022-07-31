The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира — Finance.ua

The Economist назвал ТОП-10 самых комфортных городов мира
Иностранное издание The Economist ежегодно публикует рейтинг The Global Liveability Index 2022. В нем говорится о наиболее и наименее комфортных городах мира для жизни.
Нынешний топ самых комфортных городов мира возглавила Вена. Первую строчку город занимает уже в третий раз за последние пять лет.
«Город предлагает много возможностей для культуры и развлечений, а также хорошую инфраструктуру и общую стабильность», — говорится в статье.
Критерии для составления рейтинга
Рейтинг составляется на основе более 30 факторов, сгруппированных в пять категорий:
- устойчивость
- здравоохранение
- культура и окружающая среда
- образование
- инфраструктура
Также второй год подряд учитываются показатели, связанные с COVID-19.
ТОП-10 самых комфортных городов для жизни:
- Вена (Австрия)
- Копенгаген (Дания)
- Цюрих (Швейцария)
- Калгари и Ванкувер (Канада)
- Женева (Швейцария)
- Франкфурт (Германия)
- Торонто (Канада)
- Амстердам (Нидерланды)
- Осака (Япония)
- Мельбурн (Австралия)
Наименее комфортными для жизни признаны: Тегеран (Иран), Дуалу (Камерун), Хараре (Зимбабве), Дака (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Триполи (Ливия), Лагос (Нигерия) и Дамаск (Сирия).
В исследовании отмечается, что ослабление COVID-ограничений положительно сказалось на рейтинге западноевропейских городов, таких как Франкфурт, Лондон и Париж.
На фоне геополитической напряженности показатели стабильности потеряли Будапешт и Варшава. Также российские москва и санкт-петербург значительно опустились в рейтинге.
Отметим, что в результате войны в Украине Киев вообще не попал в рейтинг самых комфортных городов мира. Издание было вынуждено отказаться от опроса, когда начались боевые действия.
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