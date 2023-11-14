Tesla запретила перепродажу Cybertruck в течение года после покупки — или штраф $50 тыс.
Новый пункт Cybertruck Only в сделке купли-продажи Tesla предусматривает, что покупатели не могут продать свой новый автомобиль в течение первого года без четкого разрешения автопроизводителя, иначе на них могут подать в суд.
Компания обновила свое соглашение о заказе автомобилей накануне первых поставок Cybertruck, запланированных на 30 ноября.
Tesla заявляет, что «может обратиться за судебным запретом, чтобы предотвратить передачу права собственности на автомобиль», если покупатели нарушат положение о перепродаже, или «требовать штраф в размере 50 000 долларов или стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая из этих сумм больше», передает Engadget.
Условия также предупреждают, что перекупщики-нарушители могут быть лишены права покупать автомобили у Tesla в будущем.
Tesla заявляет, что может сделать исключения для некоторых людей, желающих продать свой Cybertruck в течение первого года, но они должны получить письменное согласие. Если компания согласится, она либо выкупит автомобиль по сниженной цене, рассчитав $0,25 за каждую проехавшую милю, плюс износ и стоимость любого необходимого ремонта, либо позволит владельцу перепродать пикап стороннему покупателю. Cybertruck от Tesla сначала будет поставляться лишь небольшому количеству избранных клиентов и не будет запущен в массовое производство до 2024 года, поэтому, естественно, компания пытается предупредить перекупщиков, стремящихся заработать на редком транспортном средстве.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.
Выбрать полис ОСАГО 🚗
Поделиться новостью