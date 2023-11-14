Tesla запретила перепродажу Cybertruck в течение года после покупки — или штраф $50 тыс. 14.11.2023, 00:25 — Технологии&Авто

Tesla запретила перепродажу Cybertruck в течение года после покупки — или штраф $50 тыс.

Новый пункт Cybertruck Only в сделке купли-продажи Tesla предусматривает, что покупатели не могут продать свой новый автомобиль в течение первого года без четкого разрешения автопроизводителя, иначе на них могут подать в суд.

Компания обновила свое соглашение о заказе автомобилей накануне первых поставок Cybertruck, запланированных на 30 ноября.

Читайте также Маск рассказал, сколько Cybertruck планирует производить Tesla

Tesla заявляет, что «может обратиться за судебным запретом, чтобы предотвратить передачу права собственности на автомобиль», если покупатели нарушат положение о перепродаже, или «требовать штраф в размере 50 000 долларов или стоимости перепродажи, в зависимости от того, какая из этих сумм больше», передает Engadget.

Условия также предупреждают, что перекупщики-нарушители могут быть лишены права покупать автомобили у Tesla в будущем.

Tesla заявляет, что может сделать исключения для некоторых людей, желающих продать свой Cybertruck в течение первого года, но они должны получить письменное согласие. Если компания согласится, она либо выкупит автомобиль по сниженной цене, рассчитав $0,25 за каждую проехавшую милю, плюс износ и стоимость любого необходимого ремонта, либо позволит владельцу перепродать пикап стороннему покупателю. Cybertruck от Tesla сначала будет поставляться лишь небольшому количеству избранных клиентов и не будет запущен в массовое производство до 2024 года, поэтому, естественно, компания пытается предупредить перекупщиков, стремящихся заработать на редком транспортном средстве.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.