Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США для производства своих автомобилей — Reuters — Finance.ua
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Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США для производства своих автомобилей — Reuters

Технологии&Авто
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Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США для производства своих автомобилей — Reuters
Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США для производства своих автомобилей — Reuters
Автопроизводитель Tesla планирует с конца этого месяца начать доставку компонентов из Китая в США для производства Cybercab и грузовиков Semi. Решение было принято после того, как США и Китай достигли соглашения по пошлинам.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Впрочем, источник добавил, что ситуация еще может измениться, сославшись на непредсказуемость администрации Трампа.
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Tesla планирует начать тестовое производство обеих моделей в октябре, а массовое производство — в 2026 году. Cybercab будут производить в Техасе, а Semi — в Неваде.
Tesla также стремится получить разрешение от правительств штатов на запуск службы роботокси на основе флота Cybercab без руля и педалей. Концепт презентовали в октябре, а старт производства обещают в 2026 году по цене менее $30 тысяч.
Кроме того, компания планирует масштабировать производство грузовиков Semi в 2026 году и ускорить поставки долгожданных заказов, в частности для таких клиентов, как PepsiCo.
По материалам:
theБабель
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