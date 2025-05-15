Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США для производства своих автомобилей — Reuters Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Tesla возобновляет поставки китайских запчастей в США для производства своих автомобилей — Reuters

Автопроизводитель Tesla планирует с конца этого месяца начать доставку компонентов из Китая в США для производства Cybercab и грузовиков Semi. Решение было принято после того, как США и Китай достигли соглашения по пошлинам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Впрочем, источник добавил, что ситуация еще может измениться, сославшись на непредсказуемость администрации Трампа.

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Tesla планирует начать тестовое производство обеих моделей в октябре, а массовое производство — в 2026 году. Cybercab будут производить в Техасе, а Semi — в Неваде.

Tesla также стремится получить разрешение от правительств штатов на запуск службы роботокси на основе флота Cybercab без руля и педалей. Концепт презентовали в октябре, а старт производства обещают в 2026 году по цене менее $30 тысяч.

Кроме того, компания планирует масштабировать производство грузовиков Semi в 2026 году и ускорить поставки долгожданных заказов, в частности для таких клиентов, как PepsiCo.

theБабель По материалам:

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