Tesla увеличила скорость своего электромобиля — Finance.ua

Tesla увеличила скорость своего электромобиля
У нового электромобиля от Tesla Model S Plaid 2023 — более мощная трехмоторная установка и повышенная динамика. В теории максимальная скорость авто составляет 322 км/ч, но на практике не поднималась выше 262 км/ч. Компания говорит, что это сделано в целях безопасности.
Но для достижения максимальной теоретической скорости автомобиля требуются 20-дюймовые колесные диски с шинами Goodyear Supercar 3R. Уже сейчас можно оформить на них предзаказ.
Более того, желающие могут получить еще максимальную скорость еще больше — до 348 км/ч. Для этого компания корректировала тормозную систему и снимала специальные ограничения. Данные модернизации также будут доступны клиентам, но дороже.
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