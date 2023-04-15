Tesla представила самую дешевую модификацию Tesla Model Y — Finance.ua

Tesla представила самую дешевую модификацию Tesla Model Y 15.04.2023, 02:27 — Фондовый рынок

Tesla представила самую дешевую модификацию Tesla Model Y

Tesla выпустила новую более дешевую версию своего электрического кроссовера Tesla Model Y для рынка США. Для снижения цены пришлось пожертвовать емкостью батареи и, соответственно, запасом хода.

К выпускаемым ранее комплектациям Tesla Model Y Long Range и Model Y Performance присоединилась новая модификация, которая называется просто Model Y. Дешевая версия кроссовера по-прежнему имеет двухмоторную конфигурацию и полный привод. Ее запас хода составляет 279 миль (449 км) против 330 миль (531 км) в версии Long Range и 303 миль (488 км) в комплектации Performance.

Как утверждает производитель, самая дешевая версия Tesla Model Y способна разогнаться от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) за 5 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 135 миль в час (217 км/ч).

Стоимость новой Tesla Model Y в кузове белого цвета и с салоном из черной искусственной кожи составляет 49 990 долларов. Клиенты из США могут заказать самую дешевую модель кроссовера на официальном сайте производителя. Поставки стартуют в апреле или мае 2023 года.

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