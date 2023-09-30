Tesla столкнется с расследованием ЕС по субсидиям Китая для автопроизводителей — Finance.ua

Tesla столкнется с расследованием ЕС по субсидиям Китая для автопроизводителей 30.09.2023, 01:27 — Фондовый рынок

Tesla столкнется с расследованием ЕС по субсидиям Китая для автопроизводителей

Tesla и европейские автопроизводители, экспортирующие из Китая в ЕС, будут участвовать в расследовании блока по поводу того, получает ли промышленность электромобилей страны несправедливые субсидии, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Автопроизводитель отправляет в Европу из Китая больше электромобилей, чем любой другой.

Об этом пишет Financial Times.

«Это не ограничивается только электромобилями китайских марок, это могут быть и автомобили других производителей, если они получают субсидии на производство», — отметил Домбровскис, отвечая на вопрос о том, может ли Tesla или Geely, владелец шведского Volvo, попасть под расследование ЕС.

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ЕС был «открыт для конкуренции» в секторе электромобилей, но «конкуренция должна быть честной», сказал Домбровскис, добавив, что другие крупные экономики уже ввели тарифы на аккумуляторные электромобили из Китая.

«ЕС сейчас, вероятно, является крупнейшим рынком, открытым для китайских производителей», — пояснил он.

Пекин уже выразил свое недовольство расследованием субсидий. Домбровскис сказал, что его китайские коллеги поднимали этот вопрос на каждой встрече.

Целью расследования будет определить, субсидировал ли Китай Tesla и отечественных производителей, включая BYD Co., SAIC Motor Corp. и Nio Inc., и в какой мере, а также принять любые необходимые компенсационные меры для выравнивания правил игры для промышленности ЕС.

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