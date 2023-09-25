Таиланд ожидает получить 5 миллиардов долларов инвестиций от Tesla, Google и Microsoft — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таиланд ожидает получить 5 миллиардов долларов инвестиций от Tesla, Google и Microsoft

8
Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что страна ожидает получить инвестиции в размере не менее 5 млрд долл. от Tesla Google и Microsoft.
Об этом пишет Reuters.
По словам Сретта, Tesla рассматривает возможность строительства завода по производству электромобилей, а Microsoft и Google — центров обработки данных. Также премьер Таиланда не уточнил, будут ли эти 5 млрд долл. совместными инвестициями, или каждая из компаний сделает их отдельно.
«Свежие иностранные инвестиции будут стимулировать экономику Таиланда, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в этом году, что меньше, чем прогнозировалось ранее, из-за более слабого экспорта», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе Сретта говорил с генеральным директором Tesla Илоном Маском о секторе электромобилей.
Отмечается, что Таиланд, четвертый по величине центр сборки автомобилей в Азии, предлагает стимулы производителям электромобилей и аккумуляторов, а также снижение налогов местным покупателям электромобилей, чтобы оставаться региональным автомобильным центром.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.