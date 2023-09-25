Таиланд ожидает получить 5 миллиардов долларов инвестиций от Tesla, Google и Microsoft — Finance.ua

Таиланд ожидает получить 5 миллиардов долларов инвестиций от Tesla, Google и Microsoft Сегодня 23:58

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что страна ожидает получить инвестиции в размере не менее 5 млрд долл. от Tesla Google и Microsoft.

Об этом пишет Reuters.

По словам Сретта, Tesla рассматривает возможность строительства завода по производству электромобилей, а Microsoft и Google — центров обработки данных. Также премьер Таиланда не уточнил, будут ли эти 5 млрд долл. совместными инвестициями, или каждая из компаний сделает их отдельно.

«Свежие иностранные инвестиции будут стимулировать экономику Таиланда, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в этом году, что меньше, чем прогнозировалось ранее, из-за более слабого экспорта», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Сретта говорил с генеральным директором Tesla Илоном Маском о секторе электромобилей.

Отмечается, что Таиланд, четвертый по величине центр сборки автомобилей в Азии, предлагает стимулы производителям электромобилей и аккумуляторов, а также снижение налогов местным покупателям электромобилей, чтобы оставаться региональным автомобильным центром.

Економічна Правда По материалам:

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