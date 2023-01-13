Tesla снижает цены на электрокары в Европе и США — Finance.ua

Tesla снижает цены на электрокары в Европе и США
Американская автомобильная компания Tesla снизила цены на свои электромобили в США и Европе, следуя новой стратегии активного дисконтирования, разработанной после получения прогнозов по сокращению продаж.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Снижение цен в США, в частности, на Model 3 и кроссовер SUV Model Y составляет от 6 до 20% по сравнению с ценами до скидки. Модели Y с большим пробегом, в сочетании с вступившей в силу в январе субсидией США, будут продавать со скидкой в 31%.
В Германии цены на Model 3 и Model Y упали примерно на 1-17%, в зависимости от конфигурации. Электрокары Tesla также подешевели в Австрии, Швейцарии и Франции.
В компании надеются, что, введя скидки, увеличат продажи, несмотря на пессимистичные прогнозы. В то же время, некоторые пользователи на онлайн-форумах Tesla жаловались на то, что снижение цен поставило в невыгодное положение клиентов, которые недавно купили их автомобиль.
В частности, в Китае, где накануне Tesla снизила цены на 6-13,5%, владельцы протестовали у автосалонов по всей стране, требуя от Tesla компенсации.
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