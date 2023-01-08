Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в Европе — Finance.ua

Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в Европе Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в Европе

Несмотря на то, что дела у Tesla в последнее время идут не очень хорошо, спрос на одну из моделей американского автопроизводителя превосходит все ожидания. Речь идет об электрическом кроссовере Model Y, который по итогам ноября стал новейшим автомобилем, продаваемым в Европе.

За последний месяц осени Tesla продала на европейском рынке 19 144 кроссовера Model Y, что на рекордные 260% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Tesla Model Y удалось опередить продажи даже такие бестселлеры, как Dacia Sandero и Toyota Yaris, которые в ноябре разошлись тиражом в 18 746 и 17 309 единиц соответственно.

Также интересно и то, что в октябре продажи Tesla Model Y в Европе были настолько разочаровывающими, что модель даже не смогла войти в число 50 самых продаваемых автомобилей в регионе.

А по итогам первых 11 месяцев 2022 года самым продаваемым автомобилем в Европе стал Peugeot 208, который нашел с января по ноябрь 193 743 покупателя. На втором месте по продажам — Dacia Sandero. А за третье место в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей на европейском рынке в этом году сразятся Volkswagen Golf и T-Roc.

Что касается Tesla Model Y, то у нее шансы попасть в десятку лучших по итогам года невелики, несмотря на высокие продажи. За первые 11 месяцев года Tesla Model Y разошелся тиражом в 105 283 единицы, что на 468,7% больше, чем в 2021 году. А седан Tesla Model 3 в Европе за тот же период купили 70 737 раз, причем 12 449 продаж пришлось на ноябрь.

MMR По материалам:

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