Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную сферу Испании, – Reuters — Finance.ua
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Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную сферу Испании, – Reuters

Фондовый рынок
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Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную сферу Испании, – Reuters
Tesla рассматривает возможность инвестирования в автомобильную сферу Испании, – Reuters
Американская компания Tesla ведет переговоры с руководством регионального правительства испанской Валенсии по инвестированию в автомобильную сферу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
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Представитель регионального правительства Валенсии сообщил агентству, что с неустановленной компанией проводились встречи и разговоры о «крупных инвестициях в автомобильную промышленность», однако он отказался предоставить дополнительные подробности, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.
Другой собеседник журналистов подтвердил, что речь идет о компании Tesla. По данным испанской газеты Cinco Dias, инвестицией будет автомобильный завод, а ее размер может составить 4,5 млрд евро.
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В своем заявлении правительство Валенсии опровергло наличие соглашения с Tesla. Сам автопроизводитель не сразу ответил на запрос о комментариях, а центральное правительство Испании отказалось от комментариев.
Как пишет Reuters, Испания является вторым по величине производителем автомобилей в Европе. Страна использует фонды Европейского Союза для восстановления после пандемии COVID, чтобы привлечь автопроизводителей к инвестициям в изготовление аккумуляторов и электромобилей.
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Немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил в прошлом году, что инвестирует 10 млрд евро в строительство завода аккумуляторов в Сагунто вблизи Валенсии. Производство там должно начаться до 2026 года.
В Валенсии также находится предприятие компании Ford, которая планирует начать там производство электромобилей.

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По материалам:
Діло
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