Tesla ведет переговоры о строительстве завода в Индии — Finance.ua

Tesla ведет переговоры о строительстве завода в Индии Сегодня 23:37 — Фондовый рынок

Tesla ведет переговоры о строительстве завода в Индии

Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

Об этом сообщает Reuters

Это предложение последовало после того, как Индия отказалась снизить импортный налог на автомобили, который может достигать 100%, о чем просила компания Илона Маска. Индия хотела, чтобы автопроизводитель создавал транспортные средства на территории страны, но Tesla хотела сначала проверить рынок с помощью импорта, и тогда договоренности зашли в тупик.

Отмечается, что в частных переговорах Tesla предложила Индии создать новую фабрику, хотя без уточнения места или размера инвестиций. Старшие руководители компании на этой неделе посетят Индию, где встретятся с правительством, чтобы обсудить местные источники запчастей и другие вопросы, связанные с производством электрокаров.

Напомним, Илон Маск прогнозирует сложный год для мировой экономики. «Впереди тяжелые 12 месяцев, и у Tesla нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре», — заявил он во время собрания акционеров компании.

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