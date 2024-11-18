Tesla провела анонс запуска новых зарядных станций V4 Supercharger — Finance.ua

Tesla провела анонс запуска новых зарядных станций V4 Supercharger Сегодня 01:48 — Технологии&Авто

Tesla провела анонс запуска новых зарядных станций V4 Supercharger

Tesla готовится к запуску новой версии V4 Supercharger в 2025 году, обещая рекордную скорость зарядки. Новые станции будут способны заряжать легковые электромобили Tesla до 500 кВт, а грузовики Tesla Semi — до 1,2 МВт. Это значительно ускорит время зарядки, делая поездки еще более удобными и эффективными.

Первая версия V4 появилась в 2023 году, предоставив владельцам электромобилей возможность заряжаться до 350 кВт. Однако главный прорыв ожидается с запуском нового V4 Cabinet, который поддерживает напряжение до 1000 В, что идеально подходит для высоковольтных систем, набирающих популярность в электромобилях.

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В Tesla заявили, что разрешение на установку первых V4 уже получено, и зарядные станции в скором времени начнут работу. Впервые такие станции появились в Европе, и теперь ожидается их расширение на другие рынки. Новые V4 Superchargers позволят заряжать не только автомобили Tesla, но и электрокары других брендов, делая зарядку более быстрой и доступной для всех.

Ampercar По материалам:

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