Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей — Finance.ua

Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей Сегодня 05:08 — Фондовый рынок

Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей

Электромобили в Соединенных Штатах в третьем квартале 2023 года завоевали долю в 7,9% всех проданных новых авто.

По данным экспертов, в третьем квартале в Соединенных Штатах было продано более 300 тыс. новых электромобилей, что на 49,8% больше, чем в третьем квартале 2022 года.

Tesla продолжает доминировать на рынке электромобилей, но ее доля на рынке начала падать. В первом квартале 62% всех новых электромобилей, проданных в США, были с логотипом Tesla. В третьем квартале эта цифра упала до 50% - самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

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Данные показывают, что многие производители автомобилей сообщили о значительном увеличении продаж электромобилей в третьем квартале по сравнению с прошлым годом.

У Volvo, Nissan, Mercedes-Benz и Hyundai наблюдалось увеличение продаж более чем на 200%.

Кроме таких брендов, как Tesla, Fisker, Rivian и VinFast, которые не продают ничего, кроме электромобилей, у BMW была наибольшая доля продаж электромобилей среди всех основных автопроизводителей — 15,6%. Ожидается, что количество доступных электромобилей на рынке США удвоится к 2027 году, и, вероятно, продажи будут продолжать расти.

Autogeek По материалам:

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