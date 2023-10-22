Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей — Finance.ua
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Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей

Фондовый рынок
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Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей
Tesla получила рекордно низкую долю рынка: в США за квартал продали более 300 тыс. электромобилей
Электромобили в Соединенных Штатах в третьем квартале 2023 года завоевали долю в 7,9% всех проданных новых авто.
По данным экспертов, в третьем квартале в Соединенных Штатах было продано более 300 тыс. новых электромобилей, что на 49,8% больше, чем в третьем квартале 2022 года.
Tesla продолжает доминировать на рынке электромобилей, но ее доля на рынке начала падать. В первом квартале 62% всех новых электромобилей, проданных в США, были с логотипом Tesla. В третьем квартале эта цифра упала до 50% - самого низкого уровня за всю историю наблюдений.
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Данные показывают, что многие производители автомобилей сообщили о значительном увеличении продаж электромобилей в третьем квартале по сравнению с прошлым годом.
У Volvo, Nissan, Mercedes-Benz и Hyundai наблюдалось увеличение продаж более чем на 200%.
Кроме таких брендов, как Tesla, Fisker, Rivian и VinFast, которые не продают ничего, кроме электромобилей, у BMW была наибольшая доля продаж электромобилей среди всех основных автопроизводителей — 15,6%. Ожидается, что количество доступных электромобилей на рынке США удвоится к 2027 году, и, вероятно, продажи будут продолжать расти.
По материалам:
Autogeek
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