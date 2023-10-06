Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в США — Finance.ua

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Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в США

Технологии&Авто
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Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в США
Tesla снизила цены на Model 3 и Model Y в США
Tesla снизила цены на некоторые версии автомобилей Model 3 и Model Y в США после заявлений компании, что поставки в третьем квартале этого года не оправдали ожиданий рынка.
Об этом сообщает CNBC.
На данный момент стартовая цена на Model 3 на сайте Tesla составляет 38 990 долларов, предыдущая была 40 240 долларов. Двухмоторная Model 3 подешевела с $47 240 до $45 990, а Model 3 Performance подешевела до 50 990 долларов с 53 240 долларов.
Спортивный универсал Model Y Performance от Tesla теперь стоит от $52 490, предыдущая цена была $54 490.
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С прошлого года Tesla начала снижать цены на свои автомобили по всему миру, пытаясь стимулировать спрос из-за беспокойства по поводу замедления потребительских расходов на рынках в США и Китае, а также из-за обострения конкуренции на рынке электромобилей.
Кроме того, Tesla регулярно меняет цены на свои автомобили, особенно на своих крупнейших рынках — в США и Китае. Но последний раунд снижения цен состоялся спустя всего несколько дней после того, как Tesla сообщила о поставках 435 059 автомобилей, что не оправдало ожиданий аналитиков и ознаменовало снижение по сравнению с предыдущим кварталом.
Tesla объяснила это падение модернизацией завода, что привело к простою производственных мощностей.
В этом году Tesla все еще планирует поставить 1,8 миллиона автомобилей.

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По материалам:
Укрінформ
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