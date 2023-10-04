Tesla сократила поставки автомобилей — Finance.ua

Tesla сократила поставки автомобилей Сегодня 03:33 — Фондовый рынок

Американский производитель электромобилей Tesla сообщил, что в третьем квартале компания произвела 430 тыс. автомобилей и продала 435 тыс. В годовом исчислении продажи выросли на 27%, однако по сравнению со вторым кварталом текущего года они сократились на 6,7%.

Снижение продаж в квартальном исчислении стало для компании первым за год. Продажи Tesla в третьем квартале также оказались ниже прогнозов аналитиков, ожидавших реализации около 461 тыс. автомобилей.

Сама компания объяснила замедление продаж «запланированными ранее перерывами в работе заводов, необходимыми для их перенастройки». Наблюдатели связывают эти перерывы с подготовкой к началу продаж нового пикапа Cybertruck. Первоначально компания анонсировала старт продаж на третий квартал, однако они пока так и не начались. Впрочем, судя по тому, что Tesla сохранила свой прогноз по производству в 2023 году на прежнем уровне — 1,8 млн автомобилей, эксперты предполагают, что продажа пикапов начнется в этом году. Полную финансовую отчетность за третий квартал компания обнародует вечером 18 октября после закрытия торгов на бирже.

MMR По материалам:

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