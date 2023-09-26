Tesla показала новые возможности робота-гуманоида Optimus — Finance.ua
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Tesla показала новые возможности робота-гуманоида Optimus

Технологии&Авто
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Tesla показала новые возможности робота-гуманоида Optimus
Tesla показала новые возможности робота-гуманоида Optimus
Компания Tesla показала видео с новыми возможностями робота-гуманоида Optimus, также известного как TeslaBot.
Об этом сообщает Interesting Engineering.
Видео начинается с того, что TeslaBot выполняет процедуру самокалибровки (вроде йоги), которая важна для адаптации к новым условиям.
Затем компания показывает, как Optimus может использовать датчики зрения и положения суставов, чтобы точно определить местонахождение своих конечностей в пространстве.
Это позволяет TeslaBot взаимодействовать с объектами и точно выполнять задачи.
Одна из задач, демонстрируемая на видео Optimus, — сортировка синих и зеленых блоков конструктора в соответствующие лотки. Tesla Optimus может легко взять каждый блок и переместить его с такой же скоростью, как человек.
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Он может обрабатывать динамические изменения в окружающей среде, например, когда человек вмешивается в этот процесс сортировки и передвигает блоки самостоятельно.
TeslaBot также может исправлять свои ошибки, например, когда блок конструктора падает на бок и его нужно перевернуть.
По материалам:
Укрінформ
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