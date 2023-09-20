Agility Robotics открывает первую фабрику по производству роботов-гуманоидов — Finance.ua

Agility Robotics открывает первую фабрику по производству роботов-гуманоидов Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Agility Robotics открывает первую фабрику по производству роботов-гуманоидов

Пока Tesla Bot прогуливается по цехам исключительно на промовидео, компания Agility Robotics уже открывает собственную фабрику по производству конкурентных роботов-гуманоидов.

Объект «RoboFab» площадью 6500 м² расположен в Салеме, штат Орегон, и готовится к массовому производству первой линейки гуманоидных роботов под названием Digit. Каждый имеет две ноги и две руки и разработан для свободного маневрирования и работы рядом с людьми на складах и фабриках.

Планируется, что максимальная мощность предприятия будет достигать 10 000 единиц в год, а будут работать на нем более 500 человек. Agility Robotics сосредоточена на установке и тестировании своих первых производственных линий.

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«Это большое испытание — и это не просто щелкнуть на кнопку и включить фабрику. Но это переломный момент, сегодня мы открываем фабрику, устанавливаем производственные линии и начинаем наращивать мощности и масштабировать то, чего никогда раньше не делали», — говорит главный операционный директор Agility Robotics Эйндреа Кэмпбелл, ранее работавшая в Apple и Ford.

В этом Agility Robotics, в которую инвестировали фирмы венчурного капитала DCVC и Playground Global, уже обогнала потенциальных конкурентов — в частности, Tesla Илона Маска с разработкой Optimus.

Digit разработаны в «человеческом формфакторе», чтобы иметь возможность поднимать и сортировать определенные товары, маневрировать и в целом работать в средах, где лестница или другие конструкции могли бы ограничить использование робототехники. Роботы питаются от перезаряжаемых литий-ионных батарей.

Единственное, чего не хватает Digit, так это руки с пятью пальцами — конечности робота напоминают лапы или варежки.

В Agility говорят, что Digit может двигаться по лестнице, приседать, чтобы преодолеть места с низкими потолками, разгружать контейнеры и перемещать материалы на поддон, конвейер или из него, а затем помогать сортировать и распределять товары. По словам Кэмпбелл, компания планирует использовать роботов для транспортировки материалов и на собственной фабрике.

Партнеры Agility первыми получат доступ к роботам в следующем году, и компания будет только продавать, а не предоставлять системы в аренду или лизинг в ближайшей перспективе.

На вопрос CNBC, обеспокоена ли компания тем, что ее технология может «украсть рабочие места» у людей, в Agility отвечают, что Digit позволит производственным и логистическим предприятиям «удовлетворить растущий спрос» — поскольку наем остается проблемой, а многие работники выходят на пенсию или оставляют отрасль.

Мэтт Око, управляющий партнер DCVC и инвестор Agility, сказал, что Digit сможет выполнять работу, которую не очень радостно выполняют люди, и подчеркнул, что компания разработала своих гуманоидных роботов как «роботов-коллег».

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