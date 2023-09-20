Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты — Finance.ua

Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты 20.09.2023, 00:01 — Технологии&Авто

Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты, www.japantimes.co.jp

Panasonic Holdings объявила, что работает над полностью твердотельными батареями, предназначенными для БПЛА. Компания утверждает, что батареи могут заряжаться до 80% всего за 3 минуты.

Массовое производство запланировано на 2029 год, пишет Tech News Space.

Как объясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на Тацуо Огаву, технического директора Panasonic Group, японский концерн хочет вывести твердотельные батареи на рынок к 2029 году только в сегменте дронов и промышленных роботов, на потребительском рынке новинка не будет доступна.

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Твердотельные батареи предлагают более высокую плотность хранения заряда при меньшем весе. Они также позволяют быстрее пополнять заряд и менее подвержены самовозгоранию, однако их производство значительно сложнее и дороже.

Panasonic уже удалось устранить один существенный недостаток таких батарей — их ограниченный срок службы. Эксперты техногиганта утверждают, что фирменные твердотельные батареи легко выдерживают десятки тысяч циклов зарядки. Это в разы больше, чем могут любые современные литий-ионные аккумуляторы.

Технологиями Panasonic в оборонно-технологической отрасли уже заинтересовались многие компании. Однако компании следует приготовиться к высокой конкуренции — аналогичные разработки ведут Samsung SDI, SK On и Nissan Motor. Американские и европейские технологические гиганты стремятся инвестировать в разные стартапы, специализирующиеся на высокоэффективных аккумуляторах, способных молниеносно заряжаться.

noworries По материалам:

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