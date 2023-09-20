Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты

Технологии&Авто
16
Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты
Panasonic разрабатывает аккумуляторы для дронов и роботов, которые будут заряжаться всего за три минуты, www.japantimes.co.jp
Panasonic Holdings объявила, что работает над полностью твердотельными батареями, предназначенными для БПЛА. Компания утверждает, что батареи могут заряжаться до 80% всего за 3 минуты.
Массовое производство запланировано на 2029 год, пишет Tech News Space.
Как объясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на Тацуо Огаву, технического директора Panasonic Group, японский концерн хочет вывести твердотельные батареи на рынок к 2029 году только в сегменте дронов и промышленных роботов, на потребительском рынке новинка не будет доступна.
Читайте также
Твердотельные батареи предлагают более высокую плотность хранения заряда при меньшем весе. Они также позволяют быстрее пополнять заряд и менее подвержены самовозгоранию, однако их производство значительно сложнее и дороже.
Panasonic уже удалось устранить один существенный недостаток таких батарей — их ограниченный срок службы. Эксперты техногиганта утверждают, что фирменные твердотельные батареи легко выдерживают десятки тысяч циклов зарядки. Это в разы больше, чем могут любые современные литий-ионные аккумуляторы.
Технологиями Panasonic в оборонно-технологической отрасли уже заинтересовались многие компании. Однако компании следует приготовиться к высокой конкуренции — аналогичные разработки ведут Samsung SDI, SK On и Nissan Motor. Американские и европейские технологические гиганты стремятся инвестировать в разные стартапы, специализирующиеся на высокоэффективных аккумуляторах, способных молниеносно заряжаться.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.