Panasonic запускает новую серию смарт-телевизоров — Finance.ua

Panasonic запускает новую серию смарт-телевизоров Сегодня 04:31 — Фондовый рынок

Panasonic запускает новую серию смарт-телевизоров

Panasonic выпустила новые телевизоры в Индии. Бренд анонсировал 20 новых моделей смарт-телевизоров с разными размерами и разрешением дисплеев. Модельный ряд включает в себя MX850 (55′, 65′), MX800 (55′, 65′), MX750 (55′, 43′), MX740 (75′, 55′, 43′), MX710 (65′, 55) ′, 43′), MX700 (55′, 43′), MS680 (32′, 43′), MS670 (32′, 43′) и MS550 (32′, 43).

Характеристики телевизоров Panasonic

Недавно представленные телевизоры Panasonic имеют тонкий дизайн и безрамочный дисплей со всех сторон. Модели телевизоров Panasonic MX850, MX800, MX750, MX740, MX710 и MX700 оснащены разрешением дисплея 4K с HDR10+, микрозатемнением и цветовой обработкой 4K. Кроме того, MS680, MS670 и MS550 имеют варианты разрешения дисплея FHD и HD. В зависимости от варианта они оснащены ярким цифровым процессором и поддержкой 2K HDR.

Все телевизоры Panasonic оснащены динамиками мощностью 20 Вт, настроенными с помощью Dolby Audio и Audio Booster+. Под капотом смарт-телевизоры имеют до 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Телевизоры работают на ОС Android TV со встроенным Chromecast, голосовым помощником и быстрой трансляцией. Они поставляются с предварительно установленными Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar и т. д.

Варианты подключения на телевизорах Panasonic включают Wi-Fi, Bluetooth, порты HDMI 2.1, порты USB и разъем 3,5 мм. Цена недавно выпущенных телевизоров Panasonic начинается от 19 990 рупий за базовую модель и достигает 319 990 рупий за самый дорогой вариант.

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Portaltele По материалам:

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