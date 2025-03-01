Tesla отзывает 380 тысяч авто в США из-за проблемы с рулевым управлением — Finance.ua

Tesla отзывает 380 тысяч авто в США из-за проблемы с рулевым управлением Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

Tesla отзывает 380 тысяч авто в США из-за проблемы с рулевым управлением

Компания Tesla сообщила, что отзывает около 380 тыс. автомобилей в США. Причина — неисправность усилителя рулевого управления, что может привести к увеличению усилий на рулевом колесе, в первую очередь на низких скоростях, что увеличивает риск аварии.

Об этом пишет CNN.

Какие модели попали под отзыв

Отзыв начался после расследования, которое длилось более года. Его осуществляла Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) после того, как некоторые владельцы Tesla сообщили о неисправностях рулевого управления.

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Некоторые не могли повернуть руль, а другие сообщали, что для этого приходилось прилагать усилия.

По данным НАБДД, в прошлом году из-за таких проблем пришлось отбуксировать более 50 автомобилей.

Компания Tesla сообщила, что некоторые седаны Model 3 и кроссоверы Model Y 2023, работающие на устаревшем программном обеспечении, могут поломаться из-за перенапряжения, что может вызвать перегрузку компонентов привода двигателя на печатной плате.

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В компании добавили, что в случае, когда состояние перегрузки происходит при движении авто, рулевое управление не меняется и срабатывает визуальное оповещение. Но как только автомобиль останавливается, рулевое управление может выйти из строя и оставаться отключенным, когда автомобиль снова начнет движение.

Как будут устранять проблему

По состоянию на 10 января 2025 года Tesla выявила 3012 гарантийных претензий, которые связаны или могут быть связаны с этой проблемой.

Данных об авариях или смертях в следствие этой проблемы компании не поступало.

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В Tesla сообщили, что выпустили беспроводное обновление программного обеспечения для устранения неисправности.

Этот отзыв стал вторым масштабным отзывом Tesla в 2025 году. В январе компания отозвала около 239 000 авто из-за неисправных камер заднего вида.

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