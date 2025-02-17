Tesla совершенствует защиту Cybertruck — электромобиль получит защиту батареи и усиленные пороги — Finance.ua
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Tesla совершенствует защиту Cybertruck — электромобиль получит защиту батареи и усиленные пороги

Технологии&Авто
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Tesla совершенствует защиту Cybertruck — электромобиль получит защиту батареи и усиленные пороги
Tesla совершенствует защиту Cybertruck — электромобиль получит защиту батареи и усиленные пороги
Инновационный электропикап Tesla Cybertruck, который должен стать идеальным транспортным средством для бездорожья, столкнулся с проблемой недостаточной защиты аккумулятора. Владельцы жаловались на повреждение батареи при движении по сложному рельефу, а в некоторых случаях удары приводили к возгоранию.
Tesla завершила тестирование дополнительной брони для батареи и защитных порогов (rock sliders), которые вскоре поступят в продажу.
Cybertruck имеет впечатляющий клиренс, но алюминиевая защита днища не выдерживала жестких испытаний. Ожидается, что новые элементы брони исправят этот недостаток. Компания пока не объявила цену, но аналогичные комплекты от сторонних производителей стоят от 2995 до 4495 долларов.
Для тех, кто ищет автомобиль 2025 года с повышенной проходимостью, Cybertruck с улучшенной защитой станет отличным вариантом. Пока неизвестно, войдут ли эти элементы в стандартную комплектацию топовой версии Cyberbeast, но поклонники бездорожья уже с нетерпением ожидают новинку.
По материалам:
Ampercar
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