Tesla отзовет почти 55 тысяч автомобилей Model X — Finance.ua

Tesla отзовет почти 55 тысяч автомобилей Model X Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Tesla отзовет почти 55 тысяч автомобилей Model X

Американский авторегулятор во вторник заявил, что Tesla отзовет 54 676 автомобилей Model X, производимых в период 2021—2023 годов, поскольку контроллер в автомобиле не может обнаружить низкий уровень тормозной жидкости и не высветит предупредительную лампочку.

Об этом сообщает Reuters

Компания Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения (OTA) для устранения этой проблемы, сообщает Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHSTA).

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По состоянию на 10 октября производитель электромобилей пока не располагает информацией о каких-либо авариях, травмах или смертях, которые могут быть связаны с контролером автомобиля, добавил регулятор.

В августе NHTSA начала расследование в отношении 280 000 новых автомобилей Tesla Model 3 и Model Y из-за сообщений о потере рулевого контроля и гидроусилителя руля.

Укрінформ По материалам:

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